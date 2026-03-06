대구 ‘사랑의 집수리’ 올해 80호 지원···민간 후원 2배 확대

대구시가 민간 기업·단체와 함께 주거 취약계층의 노후주택을 개선하는 ‘사랑의 집수리’ 사업을 올해도 추진한다.

대구시는 저소득층 노후주택의 주거환경 개선을 위한 사랑의 집수리 사업을 올해 약 80호 규모로 진행한다고 6일 밝혔다. 이는 민간 후원이 확대되면서 지난해보다 두 배로 늘어난 규모다.

사랑의 집수리 사업은 대구시가 주관하고 민간의 현금 후원이나 직접 수리 참여를 통해 주거 취약계층의 노후주택을 보수하는 사업이다. 도배·장판·싱크대 교체와 보일러 수리 등 주거 필수시설을 개선하고 지붕·처마 수리와 대형 폐기물 정리 등 주거환경을 전반적으로 정비한다.

2012년 ‘동고동락 집수리’로 시작된 이 사업은 지난해까지 총 2350여 호의 노후주택을 수선했다. 올해 사업에는 대구도시개발공사와 HS화성, 금복복지재단, 대성에너지, 금용기계, 동원약품 등이 현금 후원으로 참여하고 화성장학문화재단은 직접 시공에 참여한다.

사업 대상은 대구에 거주하는 기초생활수급자와 차상위계층이다. 집수리를 희망하는 가구는 다음달 초까지 담당 행정복지센터에 신청하면 된다. 대구시는 주거 취약도와 긴급성 등을 심사해 대상 가구를 선정한 뒤 오는 6월부터 집수리를 진행할 계획이다.

허주영 대구시 도시주택국장은 “어려운 여건 속에서도 이웃사랑 나눔을 실천해 준 기업들에 감사드린다”며 “취약계층의 주거 안전망을 더욱 강화하겠다”고 말했다.