도서관 등 더위 피하려 튼 에어컨에···실내 공기질 여름이 최악

어린이와 학생들이 장시간 체류하는 도서관과 지역아동센터의 실내 공기질이 사계절 중 여름에 가장 나쁜 것으로 나타났다. 여름철 에어컨을 가동하면서 제대로 환기를 하지 않는 것이 공기질 악화의 주원인으로 분석된다.

6일 경기도보건환경연구원이 지난 1년간 도서관 1곳과 지역아동센터 1곳을 대상으로 계절별 이산화탄소(CO) 평균 농도를 분석해 공개한 결과를 보면, 여름철이 1743ppm으로 봄철(1071ppm) 대비 62.8%, 가을철(965ppm) 대비 80.6%, 겨울철(1443ppm) 대비 20.8% 각각 높았다.

환경성 질환을 유발할 수 있는 총휘발성유기화합물(TVOC)의 여름철 평균 농도의 경우 872μg/m³로, 봄철(391μg/m³) 대비 122.9%, 가을철(329μg/m³) 대비 164.9%, 겨울철(301μg/m³) 대비 189.7% 각각 높게 나타났다.

연구원은 “여름철 높은 기온과 습도로 냉방기기 사용이 증가하고, 환기가 제한된 점이 주요 원인으로 분석된다”고 밝혔다.

반면 가을철은 기후 조건이 비교적 양호하고 자연환기가 원활해 오염물질 농도가 가장 낮았다. 봄철과 겨울철은 난방 방식과 환기 운영 등 시설별 특성에 따라 차이를 보였으나, 계절 요인에 따른 변동 폭은 상대적으로 크지 않았다.

이번 조사는 계절 변화에 따른 오염물질 농도 변동을 분석하고, 효과적인 실내공기질 관리 방안의 기초자료를 확보하기 위해 진행됐다.

연구원은 여름철은 다른 계절보다 실내 공기질 관리에 더 세밀한 대응이 필요하다며 관리 방안으로 냉방 중 기계환기 가동 확대, 이용 밀집 시간대 집중 환기, 친환경 자재 사용 등을 제시했다.

정은희 경기도보건환경연구원 생활환경연구부장은 “다중이용시설 실내 공기질 관리는 사계절 동일한 방식이 아니라 계절별 특성을 반영한 접근이 필요하다”며 “도민이 이용하는 시설의 실내 환경 안전성을 높이기 위한 연구를 지속하겠다”고 말했다.