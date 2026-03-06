창간 80주년 경향신문

김상환 헌재소장 “국민 뜻에 기대와 책임감”…재판소원 준비 잰걸음

김상환 헌법재판소장이 6일 재판소원과 관련해 "헌법재판소의 지혜와 역량을 모두 모아서 충실히 준비해 소임을 다하겠다"고 밝혔다.

법이 시행되면 확정된 재판이 헌재 결정에 반하거나, 적법한 절차를 거치지 않거나, 그 밖에 헌법·법률을 위반해 명백하게 기본권을 침해한 경우 확정일로부터 30일 이내에 헌법소원 심판을 청구할 수 있다.

법원의 재판이 헌법에 어긋난다고 판단할 경우 헌재는 해당 재판을 취소하고, 법원은 헌재의 결정 취지에 따라 다시 재판해야 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

김상환 헌재소장 “국민 뜻에 기대와 책임감”…재판소원 준비 잰걸음

입력 2026.03.06 11:01

  • 김정화 기자

김상환 헌법재판소장. 한수빈 기자

김상환 헌법재판소장. 한수빈 기자

김상환 헌법재판소장이 6일 재판소원과 관련해 “헌법재판소의 지혜와 역량을 모두 모아서 충실히 준비해 소임을 다하겠다”고 밝혔다.

김 소장은 이날 오전 출근길에 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 취재진과 만나 “재판소원 제도 도입에 담긴 국민의 뜻과 기대에 무거운 책임감을 느낀다”며 이같이 말했다. 인력 충원을 위한 예산이 부족하다는 우려가 있지 않느냐는 질문에는 “잘 준비하고 있다. 차차 설명드리겠다”고 했다.

정부는 기존 헌법소원 심판 대상에서 제외됐던 법원의 재판을 심판 대상에 포함하는 내용의 헌법재판소법 개정안(재판소원법)을 전날 임시 국무회의에서 심의·의결했다. 법이 시행되면 확정된 재판이 헌재 결정에 반하거나, 적법한 절차를 거치지 않거나, 그 밖에 헌법·법률을 위반해 명백하게 기본권을 침해한 경우 확정일로부터 30일 이내에 헌법소원 심판을 청구할 수 있다. 법원의 재판이 헌법에 어긋난다고 판단할 경우 헌재는 해당 재판을 취소하고, 법원은 헌재의 결정 취지에 따라 다시 재판해야 한다.

이와 관련해 헌재는 지난 3일 김 소장 주재로 재판관 회의를 열어 사건 접수와 배당, 처리 방향 등을 논의하는 등 후속 절차를 분주히 마련하고 있다. 헌재는 우선 중견급 헌법연구관 8명으로 재판소원 사건의 적법요건 충족 여부를 판단할 사전심사부를 꾸리기로 했다. 기존 사전심사부 인력 7명과 비슷한 규모다. 또 향후 기록 송부 절차를 비롯해 법원과 업무 협조에 나서기로 했다.

댓글