‘천만 감독’ 앞둔 장항준 “상상해 본 적 없는 일, 기쁘면서도 조심스럽다”

장항준 감독이 영화 <왕과 사는 남자>가 천만 관객 돌파를 앞둔 소감을 전했다.

장 감독은 6일 배급사 쇼박스를 통해 “한 번도 상상해 본 적이 없는 상황”이라며 “저와 저희 가족들 모두 기쁘면서도 조심스러운 마음이다. 이렇게 좋은 일이 있으면, 반대의 일도 있을 것 같다는 생각이 들어 모든 게 조금 조심스러워진다”고 했다. 이어 “많은 분들께 축하 연락을 받아 감사한 마음으로 하루 종일 답장을 보내고 있다”는 근황을 밝혔다.

영화가 관객들에게 사랑받은 이유에 대해서는 “기존 나약하다는 이미지가 있었던 단종이 단순히 나약한 인물이 아니라, 점차 성장해 가는 강단 있는 모습들과 한 인간으로 살려고 하는 모습들에 감동을 받으셨던 게 아닐까 싶다”고 했다.

‘관객으로 들어가서 백성으로 나온다’ ‘역사의 빈틈을 온기로 채웠다’는 평이 기억에 남는다는 그는 관객들에게 감사의 마음을 전했다.

장 감독은 ‘의의(意義)’라는 가치를 강조했다. “(의의는) 나의 이익을 버리고 옳은 일을 한다는 것에 대한 생각“이라며 ”과거 사람들이 지키고자 했던 의의라는 것에 대해서 한번 생각해 보셨으면 좋겠다“고 했다.

이어 그는 “우리가 아무리 살기가 팍팍하고, 계산적으로 산다고 하더라도 우리 마음속에 각자 지키고자 하는 것들이 있을 것”이라며 이 영화를 통해 “‘나는 무엇이고, 내가 지켜야 할 최소한의 도덕적 마지노선은 어디인가’를 생각해 볼 수 있으면 좋겠다”고 했다.

<왕과 사는 남자>는 1457년 강원 영월군 청령포에 유배된 어린 단종(박지훈)과 마을 촌장 엄흥도(유해진)의 이야기를 담은 영화다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면, 누적 관객 수는 전날까지 977만8000명으로 집계됐다. 이날 혹은 주말 중 ‘1000만 관객’을 돌파하면 <왕과 사는 남자>는 역대 34번째, 한국 영화로는 25번째 천만 영화로 이름을 올리게 된다.

장 감독은 <왕과 사는 남자> 흥행을 기념해 오는 12일 서울 중구 서울신문사 앞 광장에 커피차를 설치하고, 현장에 참석해 시민들에게 감사 인사를 전할 예정이다. 앞으로의 계획에 대해 그는 “지금 검토하고 있는 작품들 중에서 차기작을 준비하고, 오는 9월 열리는 제천국제음악영화제 준비로 바쁠 것 같다”고 밝혔다.