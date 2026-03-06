창간 80주년 경향신문

조현 장관 “UAE 체류 국민 위한 민항기 오늘부터 운항…전세기도 UAE행”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

조현 외교부 장관이 6일 아랍에미리트연합에 체류 중인 국민들을 귀국시키기 위해 "이날부터 항공 서비스가 시작될 것"이라고 말했다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 중동 지역 교민 안전과 관련한 질의에 "제가 어젯밤 아랍에미리트 외교 장관과 통화를 하고 전세기는 물론 아랍에미리트 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁을 했다"며 "오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다"고 말했다.

조 장관은 아랍에미리트연합에 체류 중인 국민이 3000명이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

조현 장관 “UAE 체류 국민 위한 민항기 오늘부터 운항…전세기도 UAE행”

입력 2026.03.06 11:14

  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“아랍에미리트, 민항기 1일 1편 운항키로”

“아랍에미리트, 대한항공 전세기도 받아주기로”

조현 외교부 장관이 지난해 11월 28일 국회 외통위 전체회의에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

조현 외교부 장관이 지난해 11월 28일 국회 외통위 전체회의에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

조현 외교부 장관이 6일 아랍에미리트연합(UAE)에 체류 중인 국민들을 귀국시키기 위해 “이날부터 항공 서비스가 시작될 것”이라고 말했다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 중동 지역 교민 안전과 관련한 질의에 “제가 어젯밤 아랍에미리트 외교 장관과 통화를 하고 전세기는 물론 아랍에미리트 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁을 했다”며 “오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다”고 말했다. 조 장관은 아랍에미리트연합에 체류 중인 국민이 3000명이라고 말했다.

조 장관은 “오만으로 우리 전세기가 가는 방향을 준비하고 있었다. 신속 대응팀도 현지 오만에 도착해 있었다”며 “그런데 어젯밤 아랍에미리트 외교부 장관과 통화해서 아랍에미리트가 민항기 항공편으로 1일 1편 운항하기로 했고, 우리 대한항공 전세기도 받아주기로 했다”고 밝혔다. 조 장관은 “오만으로 가려던 계획을 취소하고 오만에 도착해 있던 대응팀이 지금 아랍에미리트로 이동하고 있는 중”이라고 밝혔다.

조 장관은 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란에 군사 공격을 시작하기 전에 미국으로부터 공격 계획을 “사전 통보받은 바 없다”고 말했다.

미국·이스라엘과 이란의 군사충돌이 7일째 이어지는 가운데, 분쟁은 중동 지역 전역으로 확산되고 있다. 이란은 미·이스라엘에 대한 보복 대응으로 사우디아라비아와 카타르, UAE 등 중동 국가와 키프로스의 영국군 기지까지 공격했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글