정청래 “법무부, 이 대통령 조작 기소 빨리 공소 취소하라…가담 검사 다 감방 보낼 것”

정청래 더불어민주당 대표가 6일 법무부를 향해 “명백히 드러난 검찰의 조작 기소 사건들은 빨리빨리 공소 취소하라”고 말했다. 민주당이 검찰의 조작 기소 의혹 사건들에 대한 국회 국정조사를 추진하는 상황에서 정부에 직접 이 대통령에 대한 공소 취소까지 요구한 것이다.

정 대표는 이날 전남 영광군에서 연 현장 최고위원회의에서 “검찰의 조작 기소는 민주주의를 흔드는 사법 내란이다. 민주주의를 바로 세우기 위해 반드시 국정조사와 특검 등 할 수 있는 모든 수단을 총동원해 뿌리 뽑겠다”며 이같이 말했다.

민주당은 윤석열 정부 당시 검찰의 조작 기소 의혹 사건들에 대한 국정조사 요구서를 오는 12일 열릴 국회 본회의에 보고하고 국정조사 준비에 본격적으로 돌입할 예정이다. 민주당이 국정조사 결과를 토대로 정부에 이 대통령 공소 취소를 요구할 수 있다는 관측이 나오는 상황에서 정 대표가 국정조사에 앞서 직접 정부에 공소 취소를 촉구한 것이다.

정 대표는 “위례신도시 사건과 대장동 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 윤석열 검찰 독재정권 치하에서 이뤄진 정치검찰의 조작 기소 및 날조 부분에 대해 국정조사와 특검 등 할 수 있는 걸 모든 걸 다 하겠다”고 말했다.

정 대표는 검찰의 조작 기소 의혹과 관련해 “국가 권력 기관이 가장 심각한 국가 폭력을 저지른 범죄 사건”이라고 주장했다. 그는 “지금 감방에 있는 (전직 대통령) 윤석열씨가 예전에 했던 말 생각난다. 이게 검사인가 깡패지”라며 “이런 깡패 날강도짓을 한 검사들은 반드시 감방으로 보내서 콩밥을 먹여야 한다”고 말했다.

정 대표는 “조작 기소는 한 사람의 인생을 파괴하는 소리 없는 살인 행위다. 국가 권력을 휘둘러 민주주의를 살해하는 최악의 범죄”라며 “이 대통령께서도 말씀했듯 증거와 사건 조작은 강도나 납치, 살인보다 더 나쁜 짓”이라고 말했다.

정 대표는 오는 10월 검찰이 해체된다며 “3월 내에 국민 눈높이에 부합하는 검찰개혁 방안을 반드시 처리하겠다”고 했다. 정부가 제출한 중대범죄수사청·공소청 신설 법안을 이달 중 국회에서 통과시키겠다는 뜻을 재확인한 것이다.