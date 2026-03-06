장동혁, ‘친한계 찍어내기’ 법원 제동에 침묵…배현진 “입 열개라도 할 말 있겠나”

배현진 국민의힘 의원은 법원이 당원권 1년 정지 징계 효력정지 가처분 신청을 법원이 인용한 데 대해 6일 “장동혁 대표가 지금 입이 열 개라도 할 말이 있겠나”라며 “당원과 국민들에게 진심으로 백배사죄해야 한다”고 말했다. 장동혁 국민의힘 대표는 법원 결정 이튿날인 이날까지 이와 관련해 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

배 의원은 이날 SBS 라디오에서 “(6·3 지방선거) 서울 선거가 한 달 만에 더 위태로워졌다. 장 대표가 차라리 아무것도 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 들 정도”라며 이같이 말했다. 배 의원은 “(장 대표가) 내부를 향한 총질, 칼질은 이제 그만 거두고 우리 당헌을 훼손한 것들에 대해 사과하고 전격적인 노선 변화를 선언해야 한다”고 했다.

친한동훈(친한)계를 잇달아 징계해 온 장 대표 행보의 정당성이 이번 법원 결정으로 흔들리면서 당 내홍은 다시 격화하고 있다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 “장 대표 등 윤어게인 당권파들은 ‘반헌법적 숙청’이라는 어제 법원 재판 결과에 대해 아직도 한마디 말을 못 한다”며 “이제는 대한민국 법원을 제명할 것인가”라고 적었다. 친한계 박정훈 의원은 페이스북에서 “당을 수렁으로 밀어 넣은 장 대표와 지도부가 제1야당을 이끌 자격이 없는 것은 이미 온 국민이 알고 있다”고 했다.

소장파 김재섭 의원은 페이스북에서 “선거를 앞두고 당을 구렁텅이로 빠뜨린 윤리위원장은 반성하고 물러나라”고 했다. 조은희 의원도 페이스북 글을 통해 “윤민우 윤리위원장과 위원들의 책임 있는 사퇴만이 당의 명예를 회복하고 국민의힘이 다시 정상으로 가는 길”이라고 했다.

장 대표는 이와 관련해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 장 대표가 법원 결정을 비판하는 입장을 낼 경우 당이 6·3 지방선거를 앞두고 깊은 내홍의 수렁에 빠지고, 그렇다고 입장을 내지 않으면 친한계에 비토 정서가 높은 당원들의 반발을 살 수 있어 입장을 정리하지 못하는 것으로 보인다.

서울남부지법 민사합의51부(재판장 권성수)는 전날 배 의원이 국민의힘을 상대로 낸 징계 효력정지 가처분 신청을 인용했다. 국민의힘 윤리위원회는 지난달 배 의원이 페이스북에서 설전을 벌이던 누리꾼의 손녀로 추정되는 어린이 사진을 자신의 계정에 게시해 아동 인권을 침해했다는 이유로 당원권 1년 정지 중징계를 내렸다.