반도체 수출 힘입어 1월 경상수지 132억달러 흑자 ‘역대 5위’···미·이란 전쟁 장기화시 경상수지에도 악재 우려

반도체 수출 호조의 영향으로 지난 1월 경상수지 흑자가 132억달러를 기록하며 33개월 연속 경상수지 흑자 기조를 이어갔다. 다만 내국인의 해외증권투자도 130억달러를 웃돌면서 해외로 유출된 금액도 상당한 것으로 나타났다. 미국 이란 전쟁에 따른 경상수지 영향은 미미할 전망이지만, 장기전으로 격화될 경우 경상수지에도 영향을 줄 수 있다는 진단도 나왔다.

한국은행이 6일 발표한 지난 1월 국제수지(잠정치)를 보면 경상수지는 132억6000만달러(약 19조5500억원) 흑자로 집계됐다. 1월 기준으론 역대 최대 흑자, 월간 기준으론 역대 5위에 달하는 규모다. 지난 2023년 5월 이후 33개월 연속 흑자라는 기록도 세웠다.

수입보다 수출이 크게 늘며 상품수지 흑자가 늘어난 영향이 컸다. 상품수지 흑자는 151억7000만달러로 1년전(33억5000만달러)보다 4.5배 가량 불어났다. 월간 상품수지 흑자 규모론 역대 세번째로 컸다.

반도체(102.5%), 무선통신기기(89.7%) 등 정보기술(IT) 품목 수출(통관 기준)이 크게 늘면서 수출액이 655억1000만달러로 전년 동기 대비 30% 급증했다.

수입은 같은 기간 7% 가량 늘어난 503억4000만달러였다. 당시 에너지 가격 하락의 영향으로 원유(-12.8%)·가스(-12.5%) 등 원자재 수입이 줄어든 영향이다.

서비스수지는 여행수지가 17억4000만달러 적자를 기록하며 38억달러 적자를 기록했고 본원소득수지 흑자는 27억2000만달러를 기록했다.

해외자산 환류 정책에도 내국인의 해외투자는 여전히 높은 수준을 보였다. 금융계정 중 내국인의 해외 증권투자는 134억6000만달러를 기록했다. 전월(143억7000만달러)보단 증가폭이 줄었지만 역대 3위에 달할 정도로 큰 금액이다.

이중 내국인의 해외주식 투자는 132억달러로 전월(118억3000만달러)보다도 증가폭이 확대됐다. 미국 증시 관련 투자심리가 호조를 보이며 증가폭이 역대 2위에 달할 정도로 크게 늘었다.

외국인의 해외증권투자는 46억9000만달러로 전월(56억8000만달러)보다 증가폭이 축소됐다. 국내 증시 상승에 따른 차익실현 매도 등에 나선 영향이다.

현재는 미국 이란 전쟁에 따른 영향이 크게 나타나고 있지 않지만 전황에 따라 경상수지에도 악영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.

유성욱 한은 금융통계부장은 “과거 사례를 보면 작년 이란·이스라엘 12일 전쟁처럼 분쟁 기간이 길지 않으면 유가가 일시적으로 상승한 뒤에 하락하면서 경상수지에 미치는 영향은 제한적이었다”고 말했다.

이어“만약 장기화할 경우엔 유가 상승으로 수입액이 늘고 수출도 둔화하면서 상품 수지에 영향을 줄 수 있다”며 “호르무즈 등에서 운송 차질이 빚어지면 운임이 상승해 서비스수지에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 예의주시해야 한다”고 밝혔다.