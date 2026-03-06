전국재해구호협회·사랑의열매 기부 2000여명 개인정보 유출···행안부 “긴급 점검”

자연재해 법정 구호단체인 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지공동모금회 사랑의열매에 기부한 사람들의 실명과 주민등록번호 등 개인정보가 유출된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 당국은 2차 피해 방지를 위해 점검반을 구성하고 유출 경위 파악에 나섰다.

행정안전부는 전국재해구호협회와 사랑의열매 기부자들의 개인정보가 유출된 사실을 보고받은 즉시 2차 피해 방지 및 재발 방지를 위해 점검반을 구성했다고 6일 밝혔다.

행안부 등에 따르면 전국재해구호협회는 지난달 5일 오후 기부자의 개인정보를 가리지 않은 ‘2022∼2024년 결산 자료’를 홈페이지에 게시했다.

유출된 개인정보는 기부자의 성명과 주민등록번호, 기부금액 등으로 유출 피해 규모는 약 1600명으로 파악됐다. 전국재해구호협회는 산불과 수해, 지진 등 자연재난이 발생했을 때 국민 성금을 모아 피해자에게 전달하는 기관이다.

전국재해구호협회는 개인정보 유출 20일 만인 지난달 25일 내부 감사 과정에서 이 같은 사실을 인지하고 당일 오후 4시10분쯤 게시물을 삭제했다. 이틀 뒤에는 홈페이지에 개인정보 유출 안내와 사과문을 올려 “추가 유출과 유출로 인한 2차 피해는 없는 것으로 확인했다”고 밝혔다.

전국재해구호협회의 신고를 접수한 행정안전부와 한국인터넷진흥원, 개인정보보호위원회는 정확한 피해 규모와 유출 경위 등을 조사할 방침이다.

행안부 관계자는 “3월 긴급점검과 6∼8월 외부 전문기관 컨설팅·심층 점검을 통해 전국재해구호협회의 개인정보 관리체계를 면밀히 점검할 계획”이라고 말했다.

전날엔 사랑의열매에서도 2000만원 이상 정치인과 기업인, 연예인 등 고액 기부자 600여명의 실명과 주민등록번호가 유출된 사실이 알려졌다. 개인정보가 노출된 결산 자료는 지난해 4월부터 11개월간 홈페이지에 무방비로 공개된 것으로 전해졌다. 유출 사실을 인지한 사랑의열매는 뒤늦게 해당 파일을 홈페이지에서 삭제하고 개인정보위에 유출 사실을 신고했다.