닿기 직전 ‘밀착’도 성희롱···“피해자, 상사에 굴욕·혐오감”

노동청 “업무상 필요없는 과도한 근접, 성적 굴욕감 유발” 성희롱 인지하고도 조사 의무 미이행…과태료 1500만원

업무상 필요성이 없는 ‘과도한 밀착 행위’만으로도 직장 내 성희롱에 해당할 수 있다는 노동청 판단이 나왔다. 직접적인 신체 접촉이 확인되지 않더라도 피해자가 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 상황이라면 성희롱으로 볼 수 있다는 취지다.

6일 법조계에 따르면 대전지방고용노동청 천안지청은 지난달 26일 충남 천안·아산 지역의 한 인테리어 업체 대표 A씨가 여성 직원을 상대로 한 일련의 언어적·신체적 성희롱 행위를 일부 인정했다. 노동청은 회사가 직장 내 성희롱 사실을 인지하고도 조사를 실시하지 않은 점을 ‘조사 의무 미이행’으로 판단해 총 1500만원의 과태료를 부과했다.

A씨는 약 8000명의 구독자를 보유한 인테리어 유튜버다. 피해자는 지난해 5월 회사에 채용된 뒤 A씨로부터 총 6차례 성희롱을 당했다며 같은 해 8월 천안지청에 직장 내 성희롱 피해를 진정했다. 노동청은 이 가운데 4건을 직장 내 성희롱으로 인정했다.

조사 결과 A씨는 지난해 5월8일 면접 이후 가진 식사 자리에서 조개 요리가 나오자 피해자에게 여성의 신체를 빗대는 발언을 했다. 노동청은 해당 발언이 성적 굴욕감이나 혐오감을 유발할 수 있는 언동이라고 보고 직장 내 성희롱으로 판단했다. 출장지에서 복귀하는 차량 안에서 피해자에게 목 마사지를 해달라고 종용한 행위 역시 성희롱으로 인정됐다.

특히 같은 달 사내 저녁식사 이후 사무실 해먹에서 벌어진 상황이 쟁점이 됐다. 피해자 측은 A씨가 해먹에 누워 있던 피해자의 몸을 감싸 안고 신체 접촉을 시도했다고 주장했다. 당시 상황은 유튜브 촬영용 카메라에 일부 기록됐지만 촬영 각도 때문에 직접적인 접촉 장면은 담기지 않았다.

피해자 측은 진정서에서 “가해자인 대표는 피해자보다 12살 연장자였고 피해자는 입사한 지 하루밖에 지나지 않은 상태였다”며 “대표의 지시나 행동을 거부하거나 싫은 티를 내기 어려운 지위였다”고 밝혔다.

노동청은 신체 접촉 여부가 명확히 확인되지 않더라도 성희롱이 성립할 수 있다고 봤다. 노동청은 “가해자가 우월적 지위를 이용해 업무와 무관하게 과도하게 근접한 상태에서 대화를 하거나 피해자를 흔드는 행위는 일반 평균인의 관점에서 피해자에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 줄 수 있는 언동”이라며 직장 내 성희롱을 인정했다.

피해자들이 현실적으로 소송보다 노동청 진정을 첫 구제 수단으로 선택하는 경우가 많은 만큼, 이번 판단은 노동청 구제 절차에 대한 신뢰를 높이는 계기가 될 것으로 보인다. 사건을 대리한 이미소 노무사는 “직장 내 성희롱은 내밀한 상황에서 갑작스럽게 발생하는 경우가 많아 피해자가 입증에 어려움을 겪고 신고를 포기하는 사례도 적지 않다”며 “직접적인 신체 접촉이 확인되지 않더라도 업무상 필요성이 없는 과도한 근접 행위를 성희롱으로 인정한 것은 ‘합리적 피해자 관점’에서 성적 굴욕감과 혐오감을 판단한 매우 전향적인 사례”라고 말했다.