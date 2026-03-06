대전 공사현장서 굴착기 압쇄기 떨어져 노동자 사망

6일 오전 8시33분쯤 대전 유성구 봉명동 한 공사 현장에서 굴착기 압쇄기가 떨어져 현장에 있던 60대 노동자 A씨를 덮쳤다.

이 사고로 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

현장에서는 당시 굴착기를 이용해 철거 작업을 하던 도중 굴착기에 고정된 압쇄기가 A씨 머리 위로 떨어진 것으로 전해졌다.

경찰은 현장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위와 안전조치 이행 여부 등을 조사하고 있다.