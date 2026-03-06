“우방국에 미국산 AI 칩 판매 사전 허가 검토 중…대미 투자도 해야” 고삐 쥐는 트럼프

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국산 첨단 인공지능(AI) 칩을 수입하는 외국 기업에 ‘대미 투자’를 조건으로 내거는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 자국산 AI 칩 수출 시 당국의 사전 허가를 받게 하는 방안이 검토되고 있다는 보도도 나왔다.

5일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 미 상무부는 엔비디아·AMD 등 자국 업체의 AI 칩을 대량으로 사들이는 기업·국가에 대해 미국에 데이터센터 건설 등 투자를 요구하는 새로운 규제 체계를 논의 중이다.

로이터가 입수한 상무부 문서에서 상무부는 칩을 수입하는 국가에 AI 칩 재수출 금지나 미국 당국의 현장 방문 등을 포함한 보안 관련 보증을 요구하는 방안도 살피고 있다.

이들 규정은 아직 확정된 것이 아니고 변경 가능성이 있다고 로이터는 전했다.

다만 상무부는 공식 엑스(X) 계정에서 해당 보도에 대해 “미국 기술 스택의 안전한 수출 촉진을 위해 노력하고 있다”며 사우디아라비아와 아랍에미리트연합(UAE)에 미국 AI 칩을 수출하는 대신 두 국가가 대미 투자에 합의한 방식을 모델로 삼을 것이라고 설명했다.

같은 날 트럼프 행정부가 엔비디아·AMD 등 자국 기업의 AI 칩 수출 시 ‘사전 승인’을 받도록 하는 방안을 검토한다는 블룸버그통신 보도도 나왔다.

통신은 복수의 소식통 말을 인용해 미국 정부가 이 같은 내용을 포함한 규정 초안을 마련했다고 전했다. 이 규정이 시행되면 한국·일본 등 동맹국을 포함해 미국산 첨단 AI 칩을 수입하는 전체 국가가 미 정부의 사전 허가를 받아야 한다. 중국·러시아 같은 적대국과 일부 중동 국가 등 전 세계 40개국이던 사전 승인 대상이 크게 확대되는 것이다.

현재 검토 중인 두 방안 모두 전략 자산인 AI 칩 통제권을 더 강하게 쥐고, 외교·협상 카드로 활용하겠다는 트럼프 행정부의 의지를 보여준다.

로이터는 “새 제안이 채택될 경우 트럼프 행정부는 각 AI 칩을 어느 국가에 제공할지 결정하는 과정에서 미국 내 투자 유치를 협상 카드로 활용할 수 있는 상당한 영향력을 갖게 될 것”이라고 분석했다.

이런 가운데 엔비디아가 중국 수출용 AI 칩 H200 생산을 중단했다는 소식도 전해졌다. 파이낸셜타임스(FT)는 전날 엔비디아가 대만 파운드리 업체 TSMC의 생산 역량을 기존 H200에서 차세대 칩 ‘베라 루빈’으로 전환했다고 보도했다.

미 당국의 대중 수출 관련 규제가 자주 바뀌는 데다 중국 정부 역시 자국 기업에 중국산 AI 칩 사용을 장려하고 있는 상황을 고려한 것으로 풀이된다.