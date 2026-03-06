강훈식 빠진 민주당 충남지사 선거 4파전으로···박수현 출마선언

대전·충남 행정통합이 사실상 무산되고 출마 여부에 관심을 모았던 강훈식 대통령비서실장이 청와대에 잔류하면서 더불어민주당의 충남지사 후보 경선이 4파전으로 치러질 것으로 보인다.

박수현 전 민주당 수석대변인은 6일 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “대전과 충남이 하나돼 대한민국의 새로운 성장축이 되는 날을 위해 충남·대전 통합특별시장 민주당 경선 후보 출마를 선언한다”고 밝혔다.

이어 “이재명 정부 국정기획위원회 균형성장특별위원장으로 직접 설계한 5극3특 전략의 뿌리를 대전·충남에 내리겠다”며 “준비된 설계자이자 완성할 실행가로서 진짜 통합특별시를 시작하겠다”고 말했다.

충남 공주·부여·청양 지역구 재선 국회의원인 박 전 대변인은 그동안 충남지사 후보군으로 분류돼 왔으나, 대전·충남 통합 추진 국면에서 강훈식 실장의 통합 시장 출마 필요성을 거론하며 공식 출마선언 시기를 저울질 해왔다. 전날 지방선거에 출마하는 공직자 사퇴시한까지 강 실장이 직을 내려놓지 않고 청와대에 잔류하자 당 수석대변인직을 사임하고 이날 본격적인 출마 행보에 나선 것이다.

박 전 대변인은 이날 충남·대전 통합특별시장 선거에 도전하겠다는 뜻을 밝혔으나, 행정통합이 사실상 무산되는 상황이어서 당내 충남지사 후보 경선에 참여하게 될 것으로 보인다. 박 전 대변인은 “대전과 충남 통합시 현실적으로 강 실장이 (출마하는 것이) 가장 적합하다고 발언해 왔음에도 오늘 출마 선언을 하게 된 것은 한 마디로 이심전심이라고 표현하겠다”며 “통합이 정치적 계산으로 가로막힌다면 충남지사가 되어 대전시장과 손을 맞잡고 끝까지 통합을 완수할 것”이라고 밝혔다.

대전·충남 행정통합이 최종적으로 무산되면 민주당의 충남지사 후보 경선은 4파전으로 치러질 것으로 보인다. 충남에서는 박 전 대변인에 앞서 나th열 전 서천군수와 박정현 전 부여군수, 양승조 전 충남지사 등 3명이 이미 통합 시장 출마를 선언했다. 이들 4명은 모두 민주당 충남지사 입후보 예정자로 등록한 상태다.

이들 가운데 당내 경선을 통과한 후보자가 재선 도전에 나서는 국민의힘 소속 김태흠 현 충남지사와 오는 6월 지방선거에서 본선 경쟁을 벌이게 될 것으로 전망된다. 박 전 대변인은 2018년 제7회 전국동시지방선거 당시 당내 충남지사 후보 경선에 참여해 양승조 전 지사 등과 격돌했으나 경선을 중도에 포기한 적이 있다. 당시 경선에서 승리해 충남지사에 당선됐던 양 전 지사는 이번에 경선을 통과할 경우 김태흠 현 지사와 2022년에 이은 두 번째 본선 대결을 치르게 된다.