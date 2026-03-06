창간 80주년 경향신문

국민의힘, 원외 정의당보다도 후원금 못받았다···지지율은 장동혁 대표 취임 후 최저치

경향신문

본문 요약

국민의힘 중앙당이 지난해 유권자 등으로부터 받은 후원금이 원내 소수정당인 진보당·개혁신당은 물론 원외정당인 정의당보다도 적은 것으로 나타났다.

선관위는 의원직 사퇴 등으로 해산한 후원회를 포함한 2025년도 국회의원 후원회 303개의 총 모금액은 608억3200여만원이라고 발표했다.

각 정당의 평균 국회의원 후원회 모금액은 민주당 2억2800여만원, 개혁신당 1억9500여만원, 국민의힘 1억7300여만원 등의 순이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

국민의힘, 원외 정의당보다도 후원금 못받았다···지지율은 장동혁 대표 취임 후 최저치

입력 2026.03.06 14:29

수정 2026.03.06 14:45

  • 김병관 기자

중앙당후원회 모금액 7억1900만원

진보당·정의당 9억대, 개혁신당 8억대

민주당 후원금 절반 겨우 웃도는 수준

당에 대한 냉소적 여론 그대로 드러나

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 지난 3일 국회에서 ‘사법독립 헌정 수호를 위한 대국민 호소 국민 대장정 규탄대회’ 출정식을 마치고 청와대로 향하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 지난 3일 국회에서 ‘사법독립 헌정 수호를 위한 대국민 호소 국민 대장정 규탄대회’ 출정식을 마치고 청와대로 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 중앙당이 지난해 유권자 등으로부터 받은 후원금이 원내 소수정당인 진보당·개혁신당은 물론 원외정당인 정의당보다도 적은 것으로 나타났다. 더불어민주당과 비교하면 절반 수준에 그쳤다. 국민의힘에 대한 냉소적인 여론이 중앙당 후원금 규모에서도 드러났다는 해석이 나온다.

중앙선거관리위원회는 6일 국민의힘의 2025년도 중앙당후원회의 모금액은 7억1900여만원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 진보당(9억71000여만원), 정의당(9억900여만원), 개혁신당(8억3600여만원)보다 적은 수준이다. 지난해 가장 많은 후원금을 모금한 민주당(13억4700여만원)의 절반을 조금 넘는 수준이다.

황교안 전 국무총리가 이끄는 원외 극우 성향 정당인 자유와혁신이 5억9400여만원으로 국민의힘 다음으로 많은 액수를 모금했다. 이밖에 원내정당인 조국혁신당은 4억5400여만원, 기본소득당은 2억8600여만원, 사회민주당은 3300여만원을 받았다.

한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만18세 이상 1001명을 대상으로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과를 보면, 국민의힘 지지율은 전주보다 1%포인트 하락한 21%를 기록했다. 장동혁 국민의힘 대표 취임 후 최저치다. 민주당 지지율은 최근 6개월간 최고치인 46%로 집계됐다.

선관위는 의원직 사퇴 등으로 해산한 후원회를 포함한 2025년도 국회의원 후원회 303개의 총 모금액은 608억3200여만원이라고 발표했다. 국회의원 1인당 2억2100여만원 정도다. 각 정당의 평균 국회의원 후원회 모금액은 민주당 2억2800여만원, 개혁신당 1억9500여만원, 국민의힘 1억7300여만원 등의 순이었다.

기사에 인용된 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 11.9%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.

