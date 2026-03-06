공직자윤리위, ‘직권면직’ 전 농식품부 차관 등 기업 취업 승인

정부공직자윤리위원회가 지난해 말 직권면직된 강형석 전 농림축산식품부 차관과 임명 닷새 만에 사퇴했던 오광수 전 청와대 민정수석비서관 등의 취업에 대해 승인 결정을 내렸다.

6일 공직자윤리위가 공개한 퇴직 공직자 131건에 대한 취업 심사 결과를 보면, 강 전 차관은 파란손해사정㈜(비상근고문)과 ㈜청담글로벌(비상임이사)로의 취업이 가능하다는 처분을 받았다. 취업 가능은 심사 대상자가 퇴직 전 5년 동안 소속했던 부서·기관 업무와 취업 예정기관 간 밀접한 관련성이 확인되지 않은 경우에 해당한다. 앞서 지난해 12월 청와대는 강 전 차관의 직권면직 사유로 부당한 권한 행사 등을 언급한 바 있다.

공직자윤리위는 또 지난해 6월 임명 닷새 만에 사퇴한 오광수 전 청와대 민정수석비서관의 ㈜우리투자증권 사외이사 취업에 대해서도 가능하다고 결정했다. 또 김태균 전 서울시 행정1부시장의 서울교통공사 사장으로의 취업, 2024년 8월 물러난 이정식 전 고용노동부 장관의 삼성물산(사외이사)으로의 취업, 김앤장 법률사무소 출신인 김남우 전 국가정보원 기조실장의 해당 법률사무소로의 취업에 대해서도 각각 승인 결정을 내렸다.

반면 경찰청 총경의 건설사 대표이사 취업과 경감 2명의 법무법인 예비변호사 취업에 대해서는 소속됐던 부서·기관 업무와 취업 예정 기관 간 밀접한 업무 관련성이 인정된다며 취업 제한 처분을 내렸다.

또 한국원자력환경공단 직원(1급)의 엔지니어링 기업 취업(기술고문)과 공정거래위원회 직원(5급)의 법무법인 취업(전문위원)을 불승인했다. 이들은 해당 분야 전문성이 인정되지 않거나, 취업 이후 영향력 행사 가능성이 있다는 점 등이 불승인 사유로 제시됐다.

공직자윤리위는 이 외에도 사전 심사를 거치지 않고 임의로 취업한 4건에 대해 관할 법원에 과태료 부과를 요청했다.