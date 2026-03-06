시민단체 직장갑질119 젠더폭력특별위원회 소속 활동가들이 세계 여성의 날을 앞둔 6일 서울 종로구 광화문광장에서 기자회견을 열고 직장 내 성희롱 사각지대를 해소를 위한 제도 개선을 촉구했다.

이들은 이날 기자회견에서 "직장 내 성희롱을 규제하는 현행법 제도가 법인 대표나 프리랜서 등 일부 노동자를 보호하지 못하는 사각지대를 남겨두고 있어 입법 개선이 필요하다"며 제도 개선을 촉구했다.

직장 내 성희롱 보호 범위 확대 등의 입법 개선이 필요하다고 주장했다.