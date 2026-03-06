조현 장관 “UAE에서 교민 372명 태운 항공기, 오후 8시 한국 도착”

체류 국민 태운 UAE 항공기 오후 8시 인천 도착

조현 외교부 장관이 6일 아랍에미리트연합(UAE)에 체류 중인 국민 372명을 태운 항공기가 출발했다고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 교민 372명을 태운 비행기가 오전 11시40분에 두바이를 출발해 오후 8시에 인천공항에 도착한다고 밝혔다. 조 장관은 ‘UAE에 있는 교민들을 데려오기 위해 전세기를 띄워야 하지 않겠느냐’는 질의에 “준비하고 있다”고 말했다.

조 장관은 “어젯밤 UAE 외교부 장관과 통화해서 UAE가 민항기 항공편으로 1일 1편 운항하기로 했고, 우리 대한항공 전세기도 받아주기로 했다”고 말했다. UAE에서 체류 중인 한국인은 4000명가량이며 이 중 3000여명이 귀국을 희망하고 있다.

UAE를 포함해 중동 지역 13개국에는 1만7000여명의 교민들이 살고 있고, 4000여명의 여행객이 머물고 있다. 현재 이란·이스라엘·바레인·카타르·쿠웨이트의 영공이 폐쇄된 상태다.

이날 여야 의원들은 중동 지역에 있는 교민 안전을 위한 조치가 미흡했다고 지적했다. 김건 국민의힘 의원은 “UAE 등 중동 지역 19개 공관 중 6개, 약 30%에 공관장이 없다”며 “대사가 할 수 있는 역할을 생각하면 외교력이 절반으로 줄어든 것”이라고 말했다. 조 장관은 “아직 발표할 단계는 아니지만 (공관장 임명) 준비가 되고 있다”며 “그 중 중동지역 공관장도 몇 군데 포함돼 있다”고 말했다.

미국·이스라엘과 이란의 군사 충돌이 7일째 이어지는 가운데, 분쟁은 중동 지역 전역으로 확산되고 있다. 이란은 미·이스라엘에 대한 보복 대응으로 사우디아라비아와 카타르, UAE 등 중동 국가와 키프로스의 영국군 기지까지 공격했다.