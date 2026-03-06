오세훈, 민중기 특검에 “피해자만 법정에 세워, 이유 밝혀야”

오세훈 서울시장이 ‘명태균 여론조사 의혹’으로 재판에 넘긴 민중기 특별검사팀을 향해 “가해자는 건드리지 않고 피해자만 법정에 세웠다”고 강하게 비판했다.

오 시장은 6일 페이스북에 올린 ‘민중기 특검에게 묻습니다’라는 제목의 글에서 “선과 악을 뒤바꾼 이런 존재를 ‘악질 특검’ 말고 달리 무어라 불러야 할지 저는 아직 적당한 단어를 찾지 못했다”며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “김건희 특검법은 ‘명태균 등의 불법·허위 여론조사 의혹’을 수사 대상으로 정확히 명시하고 있다”며 “강혜경의 법정 증언에 의하면, 명태균 일당은 선거철이 되면 출마 예정자들을 접촉해 조작된 여론조사를 영업 미끼로 들이밀며 일감을 얻어내는 것이 이들의 전형적인 영업 수법”이라고 말했다.

그러면서 “오세훈 캠프에도 같은 수법으로 접근했지만, 초기에 이를 간파하고 단호히 물리쳤다”며 “이것이 이 사건의 본질이다. 특검은 명태균 일당의 여론조사 조작 증거를 이미 손에 쥐고 있다”고 주장했다.

오 시장은 “남은 쟁점은 단순했다. 강혜경이 명태균의 지시로 움직인 것인지 아니면 스스로 자행한 것인지 수사해서 밝히면 될 일이었다”며 “그런데 특검은 조작 여론조사를 간파하고 물리친 피해자를 기소하는 최악의 결정을 저질렀다”고 했다.

이어 “저는 2024년 12월 명태균 일당을 사기 및 사기미수죄로 직접 고소했다. 그런데 특검은 가해자인 명태균 일당은 손도 대지 않다가 끝내 사건을 경찰에 넘기고 손을 털었다”며 “강혜경과 김태열이 더불어민주당의 공익제보자이기 때문인가”라고 반문했다.

오 시장은 “강혜경씨는 법정에서 ‘저는 조작했다고 인정했고 처벌받겠다고까지 말했다. 이게 정당하다고 말한 적 없습니다’라고 했다”며 “민중기 특검은 사기 범죄자에게는 눈을 감고 그 범행 피해자만 법정에 세운 이유를 국민 앞에 밝혀야 한다. 권력이 바뀌어 단죄 당하기 전 스스로 진실을 밝히길 바란다”고 강조했다.