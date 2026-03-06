CJ올리브영 “외국인 장바구니 바꿨다”

‘K뷰티’에 반한 외국인들이 웰니스 등 라이프스타일까지 바꾸고 있다.

CJ올리브영은 글로벌몰 시즌세일 매출 데이터를 분석한 결과 부기 관리용 마사지 기기와 지압 패치 등 릴렉스 용품을 중심으로 웰니스 상품 수요가 크게 증가한 것으로 집계됐다고 6일 밝혔다.

에스테틱에서 받는 마사지나 피부 관리를 집에서 간편하게 즐기는 ‘홈 스파(Home Spa)’ 트렌드와 SNS를 중심으로 ‘K팝 아이돌 부기 관리법’ 등 K셀프케어 루틴이 확산한 영향이 크다.

특히 지난 1일 시작된 시즌세일 1∼3일차에 마사지용품 카테고리 누적 매출은 지난해 같은 기간보다 40배 이상 증가했다.

다이어트 유산균과 컷팅 젤리 등 슬리밍 관련 상품도 인기를 끌었다. 다이어트 간식으로 알려진 ‘컷팅 젤리’는 해외 유명 인플루언서의 영상에 힘입어 이번 시즌세일 상위 10위에 들었다.

국가별로는 시즌세일 일본에서는 립글로스와 아이섀도우 등 색조화장품이, 영국에서는 탈모 관리용 헤어 앰플이 전년 대비 약 11배 증가하는 등 성장세가 두드러졌다.

미국에서는 파우치형 단백질셰이크 등 휴대가 편리한 파우치형 웰니스 상품이 호응을 얻으며 스포츠·프로틴음료 카테고리 매출이 231% 늘었다.

올리브영 관계자는 “한국을 다녀간 방한 외국인을 중심으로 글로벌몰 가입과 이용이 지속적으로 늘고 있다”며 “1만개 이상의 K뷰티·K웰니스 상품을 갖춘 올리브영 글로벌몰을 기반으로 해외 고객들이 일상에서 K라이프스타일을 향유할 수 있는 접점을 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.

지난해 말 기준 약 453만명의 회원을 보유한 올리브영 글로벌몰은 미국, 일본, 영국을 중심으로 견고한 성장세를 이어가며 K뷰티 역직구 대표 플랫폼으로 자리잡고 있다. 시즌세일은 글로벌몰에서 연간 4회(3·6·9·12월) 열리는 정기 할인 행사다.