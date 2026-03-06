창간 80주년 경향신문

CJ올리브영 "외국인 장바구니 바꿨다"

본문 요약

'K뷰티'에 반한 외국인들이 웰니스 등 라이프스타일까지 바꾸고 있다.

올리브영 관계자는 "한국을 다녀간 방한 외국인을 중심으로 글로벌몰 가입과 이용이 지속적으로 늘고 있다"며 "1만개 이상의 K뷰티·K웰니스 상품을 갖춘 올리브영 글로벌몰을 기반으로 해외 고객들이 일상에서 K라이프스타일을 향유할 수 있는 접점을 넓혀나갈 계획"이라고 말했다.

지난해 말 기준 약 453만 명의 회원을 보유한 올리브영 글로벌몰은 미국, 일본, 영국을 중심으로 견고한 성장세를 이어가며 K뷰티 역직구 대표 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

CJ올리브영 “외국인 장바구니 바꿨다”

입력 2026.03.06 15:15

수정 2026.03.06 15:47

  • 정유미 기자

CJ올리브영 제공

CJ올리브영 제공

‘K뷰티’에 반한 외국인들이 웰니스 등 라이프스타일까지 바꾸고 있다.

CJ올리브영은 글로벌몰 시즌세일 매출 데이터를 분석한 결과 부기 관리용 마사지 기기와 지압 패치 등 릴렉스 용품을 중심으로 웰니스 상품 수요가 크게 증가한 것으로 집계됐다고 6일 밝혔다.

에스테틱에서 받는 마사지나 피부 관리를 집에서 간편하게 즐기는 ‘홈 스파(Home Spa)’ 트렌드와 SNS를 중심으로 ‘K팝 아이돌 부기 관리법’ 등 K셀프케어 루틴이 확산한 영향이 크다.

특히 지난 1일 시작된 시즌세일 1∼3일차에 마사지용품 카테고리 누적 매출은 지난해 같은 기간보다 40배 이상 증가했다.

다이어트 유산균과 컷팅 젤리 등 슬리밍 관련 상품도 인기를 끌었다. 다이어트 간식으로 알려진 ‘컷팅 젤리’는 해외 유명 인플루언서의 영상에 힘입어 이번 시즌세일 상위 10위에 들었다.

국가별로는 시즌세일 일본에서는 립글로스와 아이섀도우 등 색조화장품이, 영국에서는 탈모 관리용 헤어 앰플이 전년 대비 약 11배 증가하는 등 성장세가 두드러졌다.

미국에서는 파우치형 단백질셰이크 등 휴대가 편리한 파우치형 웰니스 상품이 호응을 얻으며 스포츠·프로틴음료 카테고리 매출이 231% 늘었다.

올리브영 관계자는 “한국을 다녀간 방한 외국인을 중심으로 글로벌몰 가입과 이용이 지속적으로 늘고 있다”며 “1만개 이상의 K뷰티·K웰니스 상품을 갖춘 올리브영 글로벌몰을 기반으로 해외 고객들이 일상에서 K라이프스타일을 향유할 수 있는 접점을 넓혀나갈 계획”이라고 말했다.

지난해 말 기준 약 453만명의 회원을 보유한 올리브영 글로벌몰은 미국, 일본, 영국을 중심으로 견고한 성장세를 이어가며 K뷰티 역직구 대표 플랫폼으로 자리잡고 있다. 시즌세일은 글로벌몰에서 연간 4회(3·6·9·12월) 열리는 정기 할인 행사다.

