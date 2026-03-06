중동 사태로 수출 막히는 중소기업…정부, 긴급 물류바우처 신설

중소벤처기업부가 중동 사태 장기화 가능성에 대비해 수출 중소기업을 위해 중동 특화 긴급 물류바우처를 신설하고 정책자금 특별 만기연장 등을 추진한다.

중기부는 6일 중소기업 관련 협력단체와 ‘중동 상황 관련 중소기업 영향 점검 회의’를 열고 이 같은 내용의 중동 상황 관련 대응 방안을 발표했다.

중동 지역 영공과 호르무즈 해협 폐쇄 등에 따른 운송 차질로 수출 중소기업의 물류 애로가 커질 가능성에 대응해 중동 지역에 특화된 긴급 물류바우처를 도입하는 것이 핵심이다.

중기부는 물류비 지원 한도를 확대하고 패스트트랙 절차를 적용해 신속하게 지원할 계획이다.

또 중동 상황이 장기화할 경우 대체 시장 발굴을 돕기 위해 전략적 수출 컨소시엄을 운영하고 수출 상담회와 전시회 참여도 지원한다.

이와 함께 환율 변동성 확대와 고환율에 따른 원부자재 수입 비용 부담에 대응해 원부자재 수입 비중이 높은 기업을 대상으로 정책자금의 특별 만기연장을 이달 중 시행한다.

특히 수출바우처의 국제 운송비 지원 한도를 기존 3000만원에서 6000만원으로 상향 적용하고 물류사와 협력해 대체 물류 지원 방안도 마련할 계획이다. 긴급경영안정자금 등 피해 기업 대상 정책자금과 보증도 신속히 지원한다.

아울러 산업은행과 기업은행 등이 운영하는 20조원 규모의 범부처 금융지원 프로그램을 중동 사태 피해·애로 기업이 활용할 수 있도록 관계 부처와 피해 현황을 공유하고 연계 지원 체계도 구축하기로 했다.

앞서 중기부가 지난달 28일부터 중동 수출 중소기업의 피해·애로를 접수한 결과 지난 5일 기준 피해·애로 사례는 31건, 우려 사례는 33건으로 파악됐다. 주요 피해·애로 사례는 운송 차질(71.0%)이 가장 많았고, 대금 미수금(38.7%), 물류비 증가(29.0%), 출장 차질(16.1%), 계약 보류(12.9%) 등의 순이었다.

한성숙 중기부 장관은 “중동 상황 관련 중소기업의 피해·애로를 실시간으로 면밀히 점검하고 현장의 목소리를 반영한 체감도 높은 맞춤형 대책을 신속히 지원하겠다”고 말했다.

지난해 중소기업의 대중동 수출은 64억5000만달러로 전체 중소기업 수출액(1186억달러)의 5.4%를 차지했다. 또 중동 지역 수출 중소기업은 1만3956곳으로 이스라엘과 이란 수출 중소기업은 각각 2115곳, 511곳이었다.