미국·베네수엘라 수교 재개…7년 만에 외교관계 복원

미국과 베네수엘라가 약 7년 만에 외교 관계를 복원하기로 했다.

5일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 미 국무부는 성명을 내고 “베네수엘라의 안정 증진, 경제 회복 지원, 정치적 화해 진전을 위한 공동 노력을 촉진할 것”이라며 재수교 사실을 밝혔다. 베네수엘라 외교부도 성명을 통해 외교 관계 복원 사실을 알리며 “긍정적이고 상호 이익이 될 것”이라고 밝혔다.

미국과 베네수엘라의 수교 재개는 7년 만이다. 미국이 지난 1월 군사 작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 끌어낸 지 약 두 달 만이기도 하다. 2019년 국제사회 비판 속에 재선에 성공한 마두로 대통령은 미국이 후안 과이도 국회의장을 임시 대통령으로 인정한 데 반발해 외교 관계 단절을 선언했다.

이번 발표는 미국이 마두로 대통령을 축출한 후 양국 관계 해빙을 알리는 새로운 신호라고 AFP는 전했다. 트럼프 정부는 마두로 정부 부통령이었던 델시 로드리게스를 임시지도자로 인정하는 대신 베네수엘라의 천연자원 개발에 대한 협력을 추진하고 있다.

수교 재개 발표는 더그 버검 미 내무장관이 이틀간 베네수엘라 방문을 마친 직후 나온 것이기도 하다. 버검 장관은 로드리게스 임시 대통령을 만나 광물 자원에 대한 미국 기업의 접근권 확대 등 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 버검 장관은 로드리게스 임시대통령과 만난 뒤 “베네수엘라 정부가 외국 기업의 투자에 적절한 수준의 안전을 보장하는 데 관심을 보이고 있다”고 말했다.