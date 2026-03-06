창간 80주년 경향신문

미국 공습에 두바이서 발 묶인 국민 382명 오늘 인천공항 도착

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 끊겼던 인천~중동 하늘길이 7일만에 열렸다.

인천공항공사 관계자는 "우리 국민을 태운 에미리트항공 EK322편은 400명 이상을 태울 수 있는 에어버스 380기종"이라며 "애초 오후 7시 30분 도착 예정이었으나 두바이에서 출발이 늦어져 50분 늦게 도착할 예정"이라고 말했다.

인천~중동노선은 지난달 28일 미국·이스라엘의 공습으로 7일째 중단됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미국 공습에 두바이서 발 묶인 국민 382명 오늘 인천공항 도착

입력 2026.03.06 15:42

수정 2026.03.06 15:57

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천~중동 하늘길 6일만에 재개

6일 청와대 춘추관에서 강훈식 대통령 비서실장이 아랍에미리트에 체류 국민 귀국 지원에 대해 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 제공

6일 청와대 춘추관에서 강훈식 대통령 비서실장이 아랍에미리트에 체류 국민 귀국 지원에 대해 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 제공

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 끊겼던 인천~중동 하늘길이 7일만에 열렸다.

인천국제공항공사는 6일 오전 3시 30분 두바이에서 출발한 에미리트항공 EK322편이 오후 8시 28분쯤 인천공항에 도착한다고 밝혔다.

여객기에는 중동에 발이 묶였던 우리 국민 382명과 환승객 등 모두 422명이 탑승했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 미국의 이란 공격에 따른 중동 정세 불안과 관련해 “중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전한 귀국을 돕기 위해 아랍에미리트(UAE) 측과 협의를 거쳤다”며 “어젯밤 늦게 UAE에서 출발하는 민항기의 운항 재개가 최종 확정됐다”고 밝혔다.

인천공항공사 관계자는 “우리 국민을 태운 에미리트항공 EK322편은 400명 이상을 태울 수 있는 에어버스 380기종”이라며 “애초 오후 7시 30분 도착 예정이었으나 두바이에서 출발이 늦어져 50분 늦게 도착할 예정”이라고 말했다.

인천~중동노선은 지난달 28일 미국·이스라엘의 공습으로 7일째 중단됐다. 지난달 28일부터 지난 5일까지 53편이 결항됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글