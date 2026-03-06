창간 80주년 경향신문

AI 시대 종교와 인간의 관계를 사유하다

경향신문

본문 요약

급변하는 인공지능 시대에 종교와 인간의 관계를 사유하는 <종교와 인간>이 출간됐다.

K-종교·인문연구소 기획으로 9명의 학자가 참여한 이 책은 '종교는 인간을 어떻게 이해하는가?'라는 오래된 질문을 고전 사상에서 현대철학에 이르기까지 폭넓게 조망한다.

유교, 불교, 도교, 기독교, 동학, 인도 사상 등 동서 종교 전통 속에 축적된 인간 이해의 다양한 층위를 탐색한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

AI 시대 종교와 인간의 관계를 사유하다

입력 2026.03.06 15:47

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

<종교와 인간> 표지.

<종교와 인간> 표지.

급변하는 인공지능(AI) 시대에 종교와 인간의 관계를 사유하는 <종교와 인간>(열린서원)이 출간됐다.

K-종교·인문연구소 기획으로 9명의 학자가 참여한 이 책은 ‘종교는 인간을 어떻게 이해하는가?’라는 오래된 질문을 고전 사상에서 현대철학에 이르기까지 폭넓게 조망한다.

유교, 불교, 도교, 기독교, 동학, 인도 사상 등 동서 종교 전통 속에 축적된 인간 이해의 다양한 층위를 탐색한다. 노자의 무위자연 사상에서 드러난 인간상(이명권), 불교의 비정성불론에 담긴 불교적 인간관(민태영), 루터 신학이 품은 인간 개념의 긴장(김응섭), 동학과 서학이 마주한 ‘사람’의 문제(심광섭), 인도 근대사상이 재구성한 인간 주체성(박수영) 등 서로 다른 사유의 결을 지니면서도 인간에 대한 이해라는 공통된 방향으로 나아간다. 또한 AI 시대라는 새로운 국면에서 종교와의 관계 속에서 인간성도 탐구한다.

이명권 K-종교·인문연구소장은 “종교는 인간을 떠나 존재하지 않으며, 인간을 종교를 통해 자신을 다시 묻는다”며 “이 책이 독자에게 하나의 결론을 제시하기보다는, 사유의 공간을 열어주기를 바란다”고 밝혔다.

댓글