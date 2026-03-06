창간 80주년 경향신문

국힘 마포 당협위원장 "박강수 구청장 징계 잘못, 재심촉구"

경향신문

국민의힘 윤리위원회가 박강수 마포구청장에 대해 당원권 정지 징계를 내린 것에 대해 마포 지역 당협위원장들이 재심을 촉구하고 나섰다.

조정훈 국민의힘 마포갑 당협위원장과 함운경 마포을 당협위원장은 6일 '공동입장문'을 내고 "윤리위원회의 결정은 잘못된 결정으로 재심에서 합리적인 판단이 이뤄지기를 간곡히 요청드린다"고 밝혔다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 5일 가족 소유 언론사 주식의 백지신탁 처분 행정명령에 불복해 소송했다가 최종 패소한 박강수 마포구청장에게 당원권 정지 6개월의 처분을 내렸다.

입력 2026.03.06 15:55

  김은성 기자

박강수 마포구청장과 주민 대표들이 지난해 3월 서울시의 마포 추가 소각장 건립 계획에 반대하는 3만여명의 주민서명부를 제출하기 위해 서울고등법원으로 향하고 있는 모습. 연합뉴스.

국민의힘 윤리위원회가 박강수 마포구청장에 대해 당원권 정지 징계를 내린 것에 대해 마포 지역 당협위원장들이 재심을 촉구하고 나섰다.

조정훈 국민의힘 마포갑 당협위원장과 함운경 마포을 당협위원장은 6일 ‘공동입장문’을 내고 “윤리위원회의 결정은 잘못된 결정으로 재심에서 합리적인 판단이 이뤄지기를 간곡히 요청드린다”고 밝혔다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 지난 5일 가족 소유 언론사 주식의 백지신탁 처분 행정명령에 불복해 소송했다가 최종 패소한 박강수 마포구청장에게 당원권 정지 6개월의 처분을 내렸다. 윤리위는 박 구청장에 대해 당 윤리 규칙 7조 ‘이해충돌 금지’ 규정 위반을 근거로 결정을 내렸다고 밝혔다.

마포 당협위원장들은 우선 사실관계에 대해 심각한 오류가 있다고 했다. 이들은 “문제 삼은 주식은 백지신탁 심사위원회가 매각 또는 백지신탁하라는 결정에 따라 박강수 구청장이 모두 처분해 아무런 지분도 없는 상태”라며 “부인이 가진 주식도 모두 처분해 문제 소지를 완전히 없앴다”고 설명했다.

그러면서 “마치 백지신탁 심사위 결정에 불복한 것처럼 판단해 징계 결정한 것은 사실 자체를 완전히 오인한 것”이라며 “재판을 구한 것은 백지신탁 심사위원회가 결정한 시점인 2023년 7월 3일 본인이 직무 관련성이 없다고 생각한, 전국적인 언론사를 운영하며 37년간 마포구청과 아무 거래가 없던 당사자로서 법원의 판단을 구하는 것이 당연한 일이었다”고 강조했다.

이들은 “이는 비난받을 일도 아니고 응당 자신에게 주어진 권리를 행사한 것”이라며 “이미 많이 알려져 있는 사실로 공직 후보자로서 아무런 결격 사유가 없다고 판단했던 사안”이라고 했다.

이들은 “선거를 앞둔 이 시점에 윤리위 결정은 현장에서 뛰고 있는 당원들의 사기를 심각하게 흔드는 일”이라며 “특히 마포에서는 박 구청장을 대체할 현실적인 후보가 사실상 존재하지 않아 조직의 중심을 흔드는 결정은 선거의 기반을 스스로 약화시키는 일로 당 지도부는 당원들의 절박한 심정을 알아야 한다”고 호소했다.

