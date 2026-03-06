미국과 이란 간 무력 충돌이 일주일째(6일 기준) 이어지고 있습니다. 전쟁은 중동 전역과 그 너머로 확산되고 있습니다. 전쟁은 지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란의 군사시설과 핵 관련 시설을 겨냥해 대규모 공습을 단행하면서 시작됐습니다. 이후 이란이 미군 기지와 중동 내 동맹국을 향해 미사일과 드론 공격으로 대응하면서 충돌이 확대됐습니다.

미국과 이스라엘은 전쟁 발발 이후 약 2000여 개 이상의 군사·정부 시설을 타격한 것으로 알려졌습니다. 주요 공격 목표는 이란의 방공망, 미사일 기지, 지휘통제 시설 등 군사 인프라였습니다. 대대적인 공습 과정에서 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했습니다.

인명 피해도 빠르게 늘고 있습니다. 이란에서는 공습과 미사일 공격으로 최소 1000명 이상이 사망하고 수천 명이 부상한 것으로 집계됐습니다. 특히 남부 미나브 지역의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이 등 160명 이상이 숨지는 등 민간인 피해가 크게 늘었습니다.

미군 측 피해도 발생했습니다. 이란의 보복 공격으로 중동 지역 미군 기지가 타격을 받아 미군 최소 6명이 사망하고 여러 명이 부상한 것으로 확인됐습니다.

전쟁은 이란 본토뿐 아니라 레바논, 바레인, 오만, 아랍에미리트 등 주변 국가까지 확산되는 양상을 보이고 있습니다. 일부 지역에서는 난민 이동이 시작돼 10만 명 이상이 피란한 것으로 전해졌습니다. 국제사회는 확전을 우려하며 휴전과 외교적 해결을 촉구하고 있습니다.