정부 “전남·광주통합특별시 7월1일 출범 목표, 지방선거 전 시행령 제정”···첫 공식 논의

행정안전부는 오는 7월1일 전남·광주통합특별시 출범을 목표로 6·3 지방선거 전에 통합특별법 관련 시행령을 제정하겠다고 6일 밝혔다.

행안부는 이날 김민재 차관 주재로 전남, 광주시와 함께 ‘전남광주통합특별시 출범준비회의’를 개최했다고 밝혔다.

회의는 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’ 공포에 따른 후속 조치로, 행안부 내 범정부지방행정체제개편지원단과 광주·전남의 부단체장 및 통합실무준비단이 처음 모인 자리다.

회의에서는 올해 7월1일 전남광주통합특별시 출범을 위한 단계별 이행안(로드맵)을 공유했다. 행안부는 “통합 준비의 핵심인 출범 준비 기구 설치와 정보시스템 통합 방안 등을 설명하고 두 시도의 적극적인 협조를 당부했다”며 “전남도와 광주광역시도 현재 준비 상황과 향후 추진 계획, 정부 차원의 지원이 필요한 사항 등 현장 의견을 전하며 의견을 나눴다”고 설명했다.

행안부는 특히 7월1일 통합특별시 출범을 목표로 6월3일 제9회 전국동시지방선거 전까지 통합특별법 관련 시행령을 제정하고 분야별 지침에 따라 조직, 재정, 자치법규 통합 등 핵심 출범 준비 절차를 신속하게 진행하기로 했다.

또 지방선거 이후 새롭게 구성되는 최초 임시회에서 필수 조례안을 의결하고, 대민서비스와 주요 행정시스템을 중심으로 순차적 통합 개통을 추진한다.

정부는 ‘범정부지방행정체제개편지원단’ 내 전담 부서를 두고, 두 시·도가 통합 절차를 무사히 마칠 수 있도록 밀착 지원할 예정이다.

김민재 행안부 차관은 “대한민국 역사상 처음으로 이루어지는 이번 광역 지방정부 간의 통합은 기존 수도권 일극체제를 극복하고 지역 주도 성장을 실현하는 출발점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.