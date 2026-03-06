해병대 수사단장으로 채상병 순직 사건을 조사하고 외압에 저항했던 박정훈 준장이 삼정검을 받았다. 이재명 대통령은 6일 청와대 영빈관에서 준장 진급 장성들에게 삼정검(三精劍)을 수여했다. 삼정검에는 육군·해군·공군 3군이 일치해 호국·통일·번영의 3가지 정신을 달성한다는 의미가 담겨있다. 준장 진급 시 수여한다.