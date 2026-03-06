미·이란 전쟁 장기화 우려에도 코스피 ‘선방’···외국인 이탈 우려는 ↑

미국 이란 전쟁 장기화 우려에도 6일 국내 증시가 비교적 ‘선방’했다. 코스피는 장중 3%넘게 급락했다가 강보함으로 마감했고, 코스닥 지수는 정책 기대감에 이틀 연속 상승세를 이어갔다. 증시의 출렁거림이 잦아들었지만 국제유가는 8% 급등했고, 원·달러 환율도 8원 넘게 올랐다. 외국인이 신흥국 증시에서 발을 빼는 분위기가 더 짙어지면 국내 증시 상승 동력이 꺾일 수 있다는 우려도 나온다.

이날 코스피는 전장보다 0.97포인트(0.02%) 오른 5584.87에 강보합 마감했다. 장중 삼성전자와 SK하이닉스가 5% 넘게 급락하며 오전 중 202.63포인트(3.63%) 급락한 5381.27까지 밀렸지만 오후 들어 낙폭을 만회했다.

기관이 1조1161억원, 외국인이 2조원 가까이 순매도했다. 미국이 인공지능(AI)칩 수출 통제를 검토한다는 소식이 전해진 것도 반도체 비중이 높은 코스피에 악재가 됐다. 다만 개인이 약 3조원 ‘사자’에 나서며 지수를 받쳤다.

삼성전자(-1.77%), SK하이닉스(-1.81%) 등은 하락했으며, 중동 전쟁 장기화 가능성에 한화에어로스페이스(7.24%), 한화시스템(5.37%) 등 방산주는 상승했다.

코스닥 지수는 전장보다 38.26포인트(3.43%) 오른 1154.67에 거래를 마감했다. 장 초반부터 코스닥과 선물지수가 모두 급등하면서 연일 매수 사이드카가 발동되기도 했다.

이경민 대신증권 연구원은 “여당에서 ‘주가순자산비율(PBR) 1배 미만 상장사 밸류업 공시 의무화’법이 발의되는 등 중소형 저평가 기업의 주가 정상화를 위한 정책 방향성이 설정됐다”며 “정책 기대와 함께 상대적으로 코스피보다 부진한 코스닥의 키맞추기가 전개되고 있다”고 말했다.

원·달러 환율은 장 초반 전날보다 10원 넘게 급등해 1481.1원까지 올랐으나 이후 상승폭을 줄여 8.3원 오른 1476.4원에 주간거래를 마감했다.

미국과 이란 전쟁이 장기화될 수 있다는 우려가 재차 고조되면서 유가는 다시 급등했다. 서부텍사스산 원유는 5일(현지시간) 8.5% 급등한 배럴당 81.01달러에 마감해 2024년 7월 이후 최고치를 기록했다.

유가 상승은 아시아 증시와 통화엔 여전히 부담이 되고 있다.

블룸버그에 따르면 글로벌 펀드들은 미국과 이란 전쟁이 격화된 이번주 중국을 제외한 아시아 신흥국 주식에서 110억달러의 자금을 뺐다. 순매도 규모는 지난 2022년 3월 이후 4년만에 최대였다. 대만에서 79억달러, 한국에서 16억달러의 자금이 빠져나갔다.

그동안 달러 약세를 피하고 반도체 강세에 탑승하기 위해 해외투자자들은 미국 주식을 팔고 아시아 주식을 사는 전략을 취했다. 그러나 유가 상승으로 분위기가 정반대로 바뀌면서 해외투자자들도 전략을 바꾼 것이다.

2008년 금융위기를 예견한 것으로 유명한 투자자 마이클 버리는 5일(현지시간) 코스피를 두고 “지난 한 달 남짓 기간 코스피를 움직인 것은 기관투자자들의 단타 매매였다”며 “기관들이 코스피를 데이트레이딩(당일 매매)한다는 것은 묵시록의 네 기사 중 하나(종말 징후)가 나타난 것”이라고 말했다. 외국인 기관투자가의 투기 움직임으로 코스피가 영향을 받고 있다는 의미로 풀이된다.