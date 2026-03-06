가수 김창열의 일본 입국 거부 “독도 관련…일본의 답답한 태도 기인”

조현 외교부 장관이 6일 최근 독도사랑운동본부 홍보대사인 가수 김창열씨 등이 일본에서 입국 거부당한 이유가 "독도와 관련된 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 '최근 일본이 가수 김창열씨와 박석운 한국진보연대 공동대표의 입국을 거부한 이유를 아느냐'는 이용선 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

조 장관은 일본 당국이 입국 거부 사유로 김씨의 27년 전 음주운전과 박 대표의 집회 및 시위에 관한 법률 위반 전력을 거론한 것에 대해 "명분으로 내세운 것으로 보인다"고 말했다.