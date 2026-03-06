창간 80주년 경향신문

가수 김창열의 일본 입국 거부 “독도 관련…일본의 답답한 태도 기인”

경향신문

본문 요약

조현 외교부 장관이 6일 최근 독도사랑운동본부 홍보대사인 가수 김창열씨 등이 일본에서 입국 거부당한 이유가 "독도와 관련된 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 '최근 일본이 가수 김창열씨와 박석운 한국진보연대 공동대표의 입국을 거부한 이유를 아느냐'는 이용선 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.

조 장관은 일본 당국이 입국 거부 사유로 김씨의 27년 전 음주운전과 박 대표의 집회 및 시위에 관한 법률 위반 전력을 거론한 것에 대해 "명분으로 내세운 것으로 보인다"고 말했다.

입력 2026.03.06 16:49

  • 곽희양 기자

입력 2026.03.06 16:49

  • 곽희양 기자

조현 장관 “일본과 협의해 변화 가져올 것”

조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에서 의원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에서 의원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관이 6일 최근 독도사랑운동본부 홍보대사인 가수 김창열씨 등이 일본에서 입국 거부당한 이유가 “독도와 관련된 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 ‘최근 일본이 가수 김창열씨와 박석운 한국진보연대 공동대표의 입국을 거부한 이유를 아느냐’는 이용선 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다. 조 장관은 일본 당국이 입국 거부 사유로 김씨의 27년 전 음주운전과 박 대표의 집회 및 시위에 관한 법률 위반 전력을 거론한 것에 대해 “명분으로 내세운 것으로 보인다”고 말했다.

조 장관은 일본이 “심지어 우리 국회의원들 입국조차 거부한 사례가 있었다”고 말했다. 그는 “일본 측과 협의하고 있는데 이런 것들은 일본의 매우 답답한 태도에 기인한다”며 “일본과 잘 협의를 해나가면서 변화를 가져오도록 노력하겠다”고 말했다.

앞서 지난달 27일 박 대표는 3·1운동 107주년 기념 강연을 위해 일본을 방문했다가 입국을 거부당했다. 김씨 역시 지난달 19일 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날 행사를 앞두고 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다.

댓글