민주당, 전남광주특별시장 경선 방식 확정···정책 검증 집중, 시민배심원제 미도입

민주당, 전남광주특별시장 경선 방식 확정···정책 검증 집중, 시민배심원제 미도입

입력 2026.03.06 16:53

더불어민주당 정청래 대표가 6일 전남 영광농협에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 6일 전남 영광농협에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 6·3 지방선거 전남·광주통합특별시장 경선에서 시민공천배심원제를 실시하지 않기로 했다. 투표권이 부여되는 배심원제 대신 정책 검증에 집중하는 ‘정책배심원’ 방식을 채택했다.

6일 지역 정치권에 따르면 조승래 민주당 사무총장은 이날 전남 영광군 현장 최고위원회의 직후 “전남광주특별시장 예비경선은 100% 당원 경선으로 치러 5명으로 압축하고, 본경선은 당원 50%와 국민참여 여론조사 50% 방식으로 진행한다”고 밝혔다. 본경선에서 과반 득표자가 없을 경우 결선투표를 실시한다.

쟁점이었던 ‘시민공천배심원제’는 운영상 불안정성을 이유로 도입하지 않는다. 대신 의결권 없이 권역별 순회 토론 등에서 후보자를 검증하는 정책배심원을 운영한다. 본경선은 북부·동부·서부 3개 권역 순회 연설 및 토론 중심으로 진행될 예정이다.

민주당은 다음 주 초 경선 공고와 후보 등록을 시작으로 약 한 달간의 경선 일정에 돌입한다. 통합단체장 선거 관리는 광주시당과 전남도당 공관위가 지역별 사안을 분담해 처리할 예정이다.

댓글