조현 장관 “한국 측 안보협상팀, 이달 중순 미국행”…원자력 협정 등 한·미 안보 분야 후속 협의

조현 외교부 장관이 한·미 간 안보 분야 후속 협의를 위한 한국 측 협상팀이 이달 중순 미국으로 파견된다고 6일 밝혔다. 양국 협상팀은 우라늄 농축 및 핵연료 재처리 방안에 대한 협의를 진행할 방침이다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 긴급 현안질의에서 ‘한국 측 원자력 안보 실무팀이 3월 중순에는 미국으로 가느냐’는 윤후덕 더불어민주당 의원의 질의에 “그렇다”고 답했다.

조 장관은 “협의 과정에서 (후속적인) 원자력 협정을 어떻게 만들 것인지를 논의할 것”이라며 “핵추진 잠수함은 여러 부처가 관련이 있는 사안이라 미국 측의 주무부서와 한국 측 주무부서 간의 카운터파트(상대)를 정확하게 알고 협상을 시작할 예정”이라고 답했다.

한·미는 지난해 11월 정상 간 합의 내용이 담긴 조인트 팩트시트(공동 설명자료)를 공개했다. 안보 분야 팩트시트에는 한국의 핵추진 잠수함 도입, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대 등이 담겨 있다.

외교부는 앞서 한·미 간 안보 분야 후속 협의를 위해 미국 협상단의 방한 시점을 2월 말 또는 3월 초·중순으로 추진하고 있다고 밝혔다. 당초 미국 측 협상단은 지난 1월 중 방한해 협상을 시작할 계획이었으나, 한국의 대미 투자 문제로 일정이 2월 하순으로 한 차례 미뤄졌다. 이후 중동 사태까지 겹치면서 방한 일정이 다시 조정된 것이다. 조 장관은 “일정 문제로 지연되다가 전쟁이 터지는 바람에 또 지연이 불가피해졌다”라며 “미국 측과 긴밀히 협의해서 일단 우리 팀이 먼저 가는 것으로 합의됐다”라고 말했다.

외교부에 따르면 임갑수 한·미 원자력협력 태스크포스(TF) 정부 대표가 협상단을 이끌고 미국을 찾을 예정이다. 외교부 관계자는 “미국 대표단의 방한이 지연되고 있어 우리 측이 먼저 방미하는 방안을 검토해왔다”며 “이에 따라 양국 당국자 간 긴밀한 소통이 있으며, 현재 우리 측의 구체적인 방미 날짜를 협의하고 있는 중”이라고 밝혔다. 이어 “우리 측 방미 시, 본 협상 준비를 위한 예비적 의견 교환이 있을 예정”이라고 설명했다.