보령 소화사도 인근 해상서 어선 침몰···승선원 8명 중 7명 구조

경향신문

보령 소화사도 인근 해상서 어선 침몰···승선원 8명 중 7명 구조

입력 2026.03.06 17:33

일러스트│NEWS IMAGE

일러스트│NEWS IMAGE

6일 오후 3시55분쯤 충남 보령시 오천면 소화사도 인근 해상에서 69t급 근해안강망 어선 A호가 침몰하고 있다는 신고가 해경에 접수됐다.

보령해경은 함정과 구조대를 급파해 A호에 타고 있던 선원 7명을 구조했다.

침몰 당시 A호에는 모두 8명이 타고 있었다. 60대 선장이 아직 구조되지 않은 상태다.

해경은 구조작업을 마치는 대로 정확한 사고 경위 등을 조사할 방침이다.

댓글