또다시 ‘보복 대행’ 테러···동탄 아파트서 오물 뿌린 20대 여성 체포

금전을 받고 남의 집에 테러를 저지르는 ‘보복 대행’ 사건이 잇따르고 있다.

경기 화성동탄경찰서는 재물손괴, 주거침입, 명예훼손 혐의를 받는 20대 여성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 4일 오후 8시30분쯤 화성 동탄신도시 한 아파트 4층 세대 현관문에 붉은색 래커칠을 하고 음식물 쓰레기를 투척한 혐의를 받고 있다.

A씨는 또 피해 세대에서 거주하는 사람과 관련해 허위 사실이 담긴 유인물 30여 장을 현장 곳곳에 뿌린 것으로 전해졌다

경찰은 이날 오후 4시18분쯤 대구시 주거지에 있던 A씨를 긴급체포했다. 피해자와 일면식이 전혀 없는 사이인 것으로 파악된 A씨는 경찰에 “텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 범행했다”는 취지로 진술했다.

경찰은 A씨의 범행 경위를 전반적으로 들여다보며 앞서 발생한 보복 대행 사건들과의 연관성을 확인할 방침이다.

앞서 지난달 22일과 24일 각각 화성 동탄신도시와 군포시에서도 20대 피의자들이 ‘보복 대행’ 사건을 벌여 구속됐다. 이들도 경찰에서 “텔레그램을 통해 알게 된 상선의 지시를 받고 가상화폐를 받는 대가로 범행했다”고 공통된 진술을 했다.