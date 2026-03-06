12·29 제주항공 참사 재조사 현장서 유해 7점 추가 발견

12·29 제주항공 참사 여객기 잔해 재조사 현장에서 희생자로 추정되는 유해가 또다시 발견됐다.

6일 12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회 등에 따르면 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대가 합동으로 진행하는 사고 여객기 잔해 재조사 과정에서 희생자로 추정되는 유해 7점이 발견됐다.

지난 5일에도 잔해 선별 작업 중 길이 약 4㎝의 유해 1점이, 지난달 26일에도 약 25㎝ 크기의 인골 1점이 수습됐다.

현재까지 휴대전화 4개와 의류·가방 등 개인 소지품도 대량으로 발견됐다. 수습된 유류품은 대형 봉투 648개 분량에 달하는 것으로 파악됐다.

지난달 발견된 인골은 국립과학수사연구원의 감식 결과 참사 희생자로 확인됐다. 나머지 8점의 유해에 대해선 조사 당국이 유가족 DNA와 대조해 신원을 조사하고 있다.

유가족은 사고 발생 후 1년가량 보관된 잔해에서 유해와 유류품이 계속 발견되는 것에 대해 “초기 수습이 부실했다”고 보고 오는 9일 청와대 앞에서 당국의 책임을 묻는 규탄 집회를 개최할 계획이다.