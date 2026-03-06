창간 80주년 경향신문

정동영 장관, 북한의 제3 우라늄 농축시설 지역으로 ‘평안남도 구성’ 지목

경향신문

본문 요약

정동영 통일부 장관은 6일 북한의 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변, 구성, 강선 3곳을 지목했다.

정 장관은 "그로시 사무총장이 한 보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 농축시설은, 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%인데 비해 90% 무기급 우라늄"며 "이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 그로시 사무총장이 보고했다"고 말했다.

지금까지 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이다.

정동영 장관, 북한의 제3 우라늄 농축시설 지역으로 ‘평안남도 구성’ 지목

입력 2026.03.06 19:26

  • 곽희양 기자

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 황해북도 상원군의 상원세멘트연합기업소를 방문했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

정동영 통일부 장관은 6일 북한의 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변, 구성, 강선 3곳을 지목했다. 지금까지 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 외 제3의 우라늄 농축시설 소재지로 평안북도 구성시를 언급한 것이다.

정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 ‘북한이 핵을 포기하겠느냐’는 이재명 대통령의 언급이 부적절하다는 김기현 국민의힘 의원의 지적에 “북한의 핵능력 고도화를 중단하는 것이 우선”이라며 이같이 밝혔다.

정 장관은 라파엘 그로시 IAEA 사무총장의 이달 초 연설을 인용하며 북핵 문제의 심각성을 강조했다. 정 장관은 “그로시 사무총장이 한 보고 중에 지금 영변과 구성, 강선에 있는 농축시설은, 미국이 폭격한 이란의 농축 우라늄이 60%(이하 농축률)인데 비해 (북한은) 90% 무기급 우라늄(을 만든다)”며 “이 시설을 영변에 한 군데 더 증설하고 있다고 그로시 사무총장이 보고했다”고 말했다.

지금까지 정부가 공개적으로 확인한 북한의 우라늄 농축시설은 영변과 강선 두 곳이다. 구성은 국내외 연구자·전문기관에서 핵시설 소재지로 거론되긴 했지만 정부 고위 당국자가 공식 석상에서 언급한 것은 이례적이다.

정 장관이 그로시 사무총장의 연설 내용을 소개하며 영변, 강선, 구성을 언급했지만 실제 그로시 사무총장의 보고에는 영변과 강선만 나왔다.

정 장관은 이날 답변에서 북한이 지난해 16㎏ 등 과거 30년간 여섯 차례 주기를 통해 플루토늄 총 100㎏ 안팎을 추출했을 것이라고 추정했다. 플루토늄 핵무기 약 20기를 만들 수 있는 양이다.

