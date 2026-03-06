오타니 만루포, 일본 첫 상대 대만, 콜드게임으로 눌렀다

빅리거들이 총출동한 일본 야구 대표팀이 투타 압도적 기량으로 대만을 맹폭하며 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기부터 콜드게임으로 대만을 꺾었다. 2024년 프리미어12 결승전에서 일본을 꺾고 우승한 기세를 몰아 이변을 연출하려 했던 대만의 기대는 역사에 남을 참패로 무너졌다.

일본은 6일 도쿄돔에서 열린 WBC 조별 라운드 경기에서 대만에 13-0 7회 콜드게임 승리를 거뒀다. 오타니 쇼헤이의 홈런을 포함해 장단 13안타를 휘몰아쳤다. 2회 한 이닝에만 타순 한 바퀴 반을 돌며 10점을 뽑았다.

빅리거들이 대거 포진한 일본 타선 가운데서도 오타니는 독보적이었다. 메이저리그(MLB) MVP만 4차례, 현시대를 넘어 역대 최고를 다투는 오타니는 대만 투수들이 감당할 체급이 아니었다. 1번 지명타자로 선발 출장해 1회 첫 타석 초구부터 벼락같은 스윙으로 2루타를 때렸다. 후속 타자들이 오타니를 홈으로 불러들이지 못했지만, ‘오타니 쇼’에 충분할 만큼 방망이를 달궜다.

2회 1사 만루 타석에 들어선 오타니는 불합리한 스윙으로 대회 자신의 첫 홈런을 그랜드슬램으로 장식했다. 대만 선발 정하오준이 어떻게든 장타를 피하려고 바깥쪽 코스로만 계속 공을 집어넣었지만 답이 되지 못했다. 4구 바깥쪽 낮은 커브를 오타니가 잡아당겼다. 엉덩이가 뒤로 빠졌고, 다소 엉거주춤한 자세였지만 스윙에 파워가 넘쳤다. 타구속도 164.8㎞로 날아간 공이 그대로 도쿄돔 오른 담장을 넘었다. 말이 되지 않는 홈런에 그라운드 위 대만 선수들은 물론 일본 홈팬들 이상으로 응원 데시벨을 올리던 대만 팬들까지 모두 얼어붙었다.

오타니의 홈런을 시작으로 일본 타선의 방망이가 대만 마운드를 폭격했다. 숨돌릴 틈도 없이 안타가 쏟아졌다. 요시다 마사타카, 무라카미 무네타카, 겐다 소스케, 와카츠키 겐야가 차례로 적시타를 때리며 5점을 추가했다. 2사 1·3루에서 다시 타석에 들어선 오타니가 우익수 앞 날카로운 타구로 타점을 추가하며 기어이 2회에만 10점째를 채웠다.

일본은 3회 3점을 추가하며 13-0까지 달아났다. 일찌감치 승부가 결정 났지만, 일본은 도루까지 감행하는 등 콜드게임 승리를 위해 계속 대만을 밀어붙였다. 4~6회 추가점을 뽑지 못해 5, 6회 종료 이후 15점 차라는 콜드게임 기준을 충족하지 못한 게 일본 입장에선 아쉬움으로 남았다.

일방적이었던 경기는 결국 7회 13-0으로 끝났다. 7회 종료 기준 10점 차 이상이면 콜드게임이 적용된다.

일본 마운드는 7회까지 대만 타선을 단 1안타로 틀어 막았다. 선발 야마모토 요시노부가 3회 2사 후 수비 실책과 볼넷으로 만루 위기에 몰렸지만 구원 등판한 후지히라 쇼마가 삼진으로 불을 껐다. 이어 등판한 미야기 히로야도 2이닝 동안 피안타 없이 대만 공격을 삭제했다. 6회말 4번째 투수로 등판한 키타야마 코키가 첫 타자 장위청에게 경기 첫 안타를 맞았지만 흔들림 없이 아웃 카운트 3개를 잡아냈다. 소타니 류헤이가 7회 대만 타선을 삼자범퇴로 처리하며 콜드게임 승리를 확정지었다.

오타니는 7회초 5번째 타석을 앞두고 사토 데리아키로 교체됐다. WBC 첫 경기를 4타수 3안타 1홈런 5타점으로 마쳤다. 첫 세 타석에서 2루타, 홈런, 안타를 차례로 때려냈다. ‘힛 포 더 사이클’에 3루타 하나가 부족했다. 4번째 타석도 날카로운 타구를 쳐냈지만 1루수 정면으로 향해 아웃이 됐다. 요시다가 2안타, 겐다가 3안타로 활약했다.