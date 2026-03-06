이란 대통령 “일부 국가, 중재 시도 시작···분쟁 촉발한 쪽 향해야”

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 일주일째 이어지는 가운데 마수드 페제시키안 이란 대통령이 “일부 국가들이 중재 시도를 시작했다”고 6일(현지시간) 밝혔다. 지난달 28일 개전 이후 전쟁 당사국 수장을 통해 종전을 위한 중재 움직임이 공식 언급된 것은 이번이 처음이다.

페제시키안 대통령은 이날 엑스에서 이같이 밝혔다. 그는 “하지만 이 부분만은 명확하게 해야 한다. 우리는 역내 평화를 위해 노력해야 하지만 동시에 국가의 위엄과 주권을 지키는 데 주저함이 없다”면서 “따라서 어떤 중재 노력도 이란 국민을 과소평가하고 분쟁을 촉발한 쪽을 대상으로 이뤄져야 한다”고 했다.

미국과 이스라엘이 자국을 먼저 공격했으며, 전쟁 발발 책임이 그들에게 있다는 취지의 비판으로 풀이된다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 차기 지도자 임명에까지 관여하겠다는 의지를 밝히는 등 초강경 입장을 고수하고 있어 중재 시도가 원활히 진행되진 않을 것으로 전망된다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 보도된 액시오스와의 인터뷰에서 이란 정권이 하메네이의 차남인 모즈타바를 후계자로 세울 가능성이 유력하게 거론되는 데 대해 “그들은 시간을 낭비하고 있다”며 “하메네이의 아들은 받아들일 수 없다. 우리는 이란에 조화와 평화를 가져올 사람을 원한다”고 말했다.

이란은 이날도 이스라엘 남부 등지에 탄도 미사일을 발사하며 공격을 이어갔다. 바레인, 카타르, 쿠웨이트 등 걸프 국가에 있는 미국 시설도 겨냥했다. AP 통신에 따르면 이스라엘은 레바논 베이루트, 이란 테헤란 등에 공격을 이어갔으며, 전투기 등을 동원해 이란의 군사 시설 집중 공습에도 나섰다.