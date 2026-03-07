창간 80주년 경향신문

2000년대 들어 폭염-가뭄 ‘복합재해’ 급증···대기와 지면 서로 데우는 ‘악순환’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

2000년대 초반 이후 폭염과 가뭄이 연달아 발생하는 복합재해가 급증했다는 국내 연구 결과가 나왔다.

7일 김용준 한양대 해양융합과학과 연구원과 예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수 연구팀이 지난 44년간의 전 지구적 복합재해 발생 패턴을 분석한 결과, 폭염 직후 가뭄이 이어지는 '폭염 선행형' 복합재해가 2000년대 초반 이후 '비선형적'으로 급증한 것으로 나타났다.

2000년대 초반 이후 폭염 선행형 복합재해 발생 면적은 과거에 비해 109.8% 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

2000년대 들어 폭염-가뭄 ‘복합재해’ 급증···대기와 지면 서로 데우는 ‘악순환’

입력 2026.03.07 04:00

  • 오경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 8월31일 강원도 강릉시 성산면 오봉저수지 바닥이 말라 있다. 정효진 기자

지난해 8월31일 강원도 강릉시 성산면 오봉저수지 바닥이 말라 있다. 정효진 기자

2000년대 초반 이후 폭염과 가뭄이 연달아 발생하는 복합재해가 급증했다는 국내 연구 결과가 나왔다. 과거에는 단순한 더위로 끝났던 폭염이 이제는 땅을 바짝 말리는 가뭄으로 이어지며 강력한 복합재해로 번지는 ‘악순환의 고리’가 강화되고 있다는 분석이다.

7일 김용준 한양대 해양융합과학과 연구원과 예상욱 이화여대 기후에너지시스템공학과 교수 연구팀이 지난 44년(1980~2023년)간의 전 지구적 복합재해 발생 패턴을 분석한 결과, 폭염 직후 가뭄이 이어지는 ‘폭염 선행형’ 복합재해가 2000년대 초반 이후 ‘비선형적’으로 급증한 것으로 나타났다. 2000년대 초반 이후 폭염 선행형 복합재해 발생 면적은 과거(1980~2001년)에 비해 109.8% 증가했다.

재해 확산 속도도 빨라졌다. 지구 평균 기온 상승과 폭염 선행형 복합재해 피해 면적의 상관관계를 분석한 결과, 2000년대 초반 이전에는 지구 평균 기온이 1도 상승할 때마다 피해 면적이 1.6%씩 증가했지만, 2000년대 초반 이후에는 같은 조건에서 13.1% 증가해 약 8배로 커졌다.

폭염은 가뭄의 위험도 키웠다. 연구진에 따르면 폭염 이후 연쇄적으로 발생한 가뭄의 강도는 일반적인 단독 가뭄보다 3.71배 더 심각하게 나타났다.

연구진은 그 원인으로 1990년대 후반 이후 강화된 지면과 대기의 상호작용을 꼽았다. 지구 평균기온이 특정 임계점을 넘으면서 뜨거워진 대기가 지표면의 수분을 급격히 앗아가고, 메마른 땅은 다시 대기를 더 뜨겁게 데우는 ‘피드백’이 강력해졌다는 설명이다.

원래부터 지면과 대기의 상호작용이 강했던 아마존 등 남아메리카 지역뿐 아니라, 과거에는 기온이 올라도 가뭄으로 잘 이어지지 않던 북아메리카 북서부, 동유럽 등에서도 폭염-가뭄 복합재해가 뚜렷하게 증가한 것으로 분석됐다.

연구진은 “폭염 이후 짧은 시간 안에 발생하는 복합재해는 기존 재해보다 사회·생태계에 훨씬 큰 위험을 초래한다”며 “기후변화 적응 대책을 수립할 때 이러한 복합재해의 비선형적 증가와 지역별 위험 특성을 반드시 고려해야 한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글