화물차 사고로 경부고속도로에 파이프 ‘와르르’…차량 20대 피해

7일 오전 5시 48분쯤 경북 경주시 서면 서울 방향 경부고속도로에서 화물차가 앞서가던 화물차를 추돌했다.
이 사고로 뒤에서 들이받은 화물차의 운전자 1명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다.
또 화물차에 실려 있던 파이프가 도로 위로 쏟아지면서 뒤따르던 차량 약 20대가 타이어 펑크 등 피해를 봤다.
경찰은 운전자와 목격자를 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.
입력 2026.03.07 07:59
수정 2026.03.07 08:38펼치기/접기
