이란 공습 1주일…미군 "이란 선박 43척 훼손·파괴"

경향신문

본문 요약

미군의 대이란 군사공격 '장대한 분노' 작전을 주도하고 있는 미 중부사령부는 작전 개시 1주일째인 6일 이란 선박 43척을 훼손하거나 파괴했다고 밝혔다.

중부사령부는 이번 작전에서 이란군의 지휘·통제센터와 이슬람혁명수비대의 합동 본부·공군 본부, 통합 방공 시스템, 탄도 미사일 기지, 해군 선박 및 잠수함, 대함 미사일 기지, 군 통신 역량 등 3천개의 표적을 타격했다고 설명했다.

중부사령부는 B-1 폭격기와 B-2 스텔스 폭격기, '자폭 드론'으로 불리는 루카스 드론, 패트리엇 방공 미사일, 사드 탄도미사일 방어 시스템 등 이번 작전에 동원된 군사 자산들도 소개했다.

이란 공습 1주일…미군 “이란 선박 43척 훼손·파괴”

입력 2026.03.07 08:25

  김상범 기자

미군 잠수함의 어뢰 공격으로 이란 호위함 ‘아이리스 데나’호가 스리랑카 남쪽 해역에서 침몰한 가운데 스리랑카 해군 함정이 구조 작전에 나서고 있다. 로이터연합뉴스

미군 잠수함의 어뢰 공격으로 이란 호위함 ‘아이리스 데나’호가 스리랑카 남쪽 해역에서 침몰한 가운데 스리랑카 해군 함정이 구조 작전에 나서고 있다. 로이터연합뉴스

미군의 대이란 군사공격 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전을 주도하고 있는 미 중부사령부는 작전 개시 1주일째인 6일(현지시간) 이란 선박 43척을 훼손하거나 파괴했다고 밝혔다.

중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이 내용을 포함해 지난달 28일 시작된 이번 작전으로 누적된 성과를 발표했다.

중부사령부는 이번 작전에서 이란군의 지휘·통제센터와 이슬람혁명수비대(IRGC)의 합동 본부·공군 본부, 통합 방공 시스템, 탄도 미사일 기지, 해군 선박 및 잠수함, 대함 미사일 기지, 군 통신 역량 등 3천개의 표적을 타격했다고 설명했다.

중부사령부는 B-1 폭격기와 B-2 스텔스 폭격기, ‘자폭 드론’으로 불리는 루카스 드론, 패트리엇 방공 미사일, 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 탄도미사일 방어 시스템 등 이번 작전에 동원된 군사 자산들도 소개했다.

공중전에는 F-15, F-16, F-22, F-35 스텔스, A-10 등 제트기와 EA-18G 전자전 항공기, 공중조기경보통제기(AWACS), 공중 통신 중계기, P-8 대잠 초계기, RC-135 정찰기, MQ-9 리퍼 무인기 등이 전개됐다고 전했다.

이와 함께 중부사령부는 M-142 고기동 포병 로켓 시스템, 핵 추진 항공모함, 유도미사일 구축함, 드론 대응 체계, 공중 급유기, 급유함, C-17 글로브마스터 수송기, C-130 수송기 등을 소개한 뒤 이밖에 “우리가 열거할 수 없는 특별 역량도 동원됐다”고 밝혔다.

