문재인, 트럼프 향해 "한반도 평화 위해 결단을…김정은도 대화 나서야"

경향신문

본문 요약

문재인 전 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 4월 중국 방문이 한반도 평화의 주요 계기가 될 수 있다며 미국과 북한 양측을 통해 대화를 촉구했다.

문 전 대통령은 6일 미국 로스앤젤레스 산타모니카 랜드연구소에서 열린 남북관계 관련 좌담회 기조연설에서 "오는 4월 트럼프 대통령의 방중이 예정돼 있다. 이번 방중이 멈춰 선 한반도 평화의 시계를 다시 돌릴 수 있는 소중한 모멘텀이 될 수 있다고 생각한다"고 말했다.

트럼프 대통령을 향해서는 "다시 한번 결단을 기대한다. 특유의 '통 큰 결단'이 지금의 교착 상황을 푸는 유일한 열쇠가 될 수 있다"며 "한반도 평화의 새 길을 연다면 '피스메이커'로서 세계사에 길이 남을 위대한 업적이 될 것"이라고 강조했다.

문재인, 트럼프 향해 “한반도 평화 위해 결단을…김정은도 대화 나서야”

입력 2026.03.07 12:32

  김상범 기자

문재인 전 대통령이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 산타모니카 랜드연구소에서 열린 좌담회에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

문재인 전 대통령이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 산타모니카 랜드연구소에서 열린 좌담회에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

문재인 전 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 4월 중국 방문이 한반도 평화의 주요 계기가 될 수 있다며 미국과 북한 양측을 통해 대화를 촉구했다.

문 전 대통령은 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 산타모니카 랜드연구소에서 열린 남북관계 관련 좌담회 기조연설에서 “오는 4월 트럼프 대통령의 방중이 예정돼 있다. 이번 방중이 멈춰 선 한반도 평화의 시계를 다시 돌릴 수 있는 소중한 모멘텀이 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령을 향해서는 “다시 한번 결단을 기대한다. 특유의 ‘통 큰 결단’이 지금의 교착 상황을 푸는 유일한 열쇠가 될 수 있다”며 “한반도 평화의 새 길을 연다면 ‘피스메이커’로서 세계사에 길이 남을 위대한 업적이 될 것”이라고 강조했다.

또 김정은 북한 국무위원장을 향해서는 “트럼프 대통령은 다시 만나기 힘든 최상의 대화 파트너”라며 “대화 의지를 밝힌 트럼프 대통령과 이재명 대통령의 손을 잡길 바란다”고 촉구했다.

그러면서 “고립과 대결은 결코 북한의 미래를 보장할 수 없다”며 “하루속히 대화에 나서는 용기를 선택해 평화와 번영의 새로운 길로 나아가길 바란다”고 덧붙였다.

과거 ‘노딜’(합의없음)로 끝난 2019년 하노이 북미정상회담(제2차)의 기억도 되짚었다.

문 전 대통령은 “당시 단계적·동시적·실용적 해법으로 서로가 윈-윈(Win-win)할 수 있는 길이 분명히 있었다”며 “‘전부 아니면 전무’라는 이념적 접근이 앞서면서 끝내 타결에 실패하고 말았다”고 아쉬움을 표했다.

문화 강국이 된 한국의 역할도 강조했다. 문 전 대통령은 “대한민국은 이제 단순히 경제·군사 강국을 넘어 높은 문화적 역량으로 세계인의 마음을 사로잡고 있는 소프트파워 국가”라며 “세계와 연대하며 인류의 보편적 가치를 확산시키는 선도국가로서 책임을 다해 나갈 것”이라고 말했다.

문 전 대통령은 전날 배우자 김정숙 여사와 LA를 찾았으며 태평양세기연구소(PCI) 만찬에 이어 이날 싱크탱크 랜드연구소를 찾았다.

이날 좌담회에서는 낸시 스타우트 랜드연구소 부소장 겸 공공정책대학원 학장 등 정책 전문가들과 급변하는 국제질서 및 남북관계에 대해 의견을 나눴다.

