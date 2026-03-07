국민행복몰은 정부 바우처로 구입할 수 있는 용품이 모여 있는 온라인 쇼핑몰입니다. 기저귀와 분유, 생리대 등이 판매되고 있습니다. 이중에서 생리용품은 취약계층 여성청소년들이 정부 바우처로 구입할 수 있습니다.

올해 지원 대상은 만 9~24세 취약계층 여성청소년 23만9106명입니다. 이들에게는 월 1만4000원, 연간 16만8000원이 바우처 형태로 지원됩니다.

6일 국민행복몰 홈페이지에 들어가 보니 업체들의 판촉 경쟁이 눈에 띕니다. 각종 상품권을 통한 페이백을 유도하는 팝업 광고도 등장합니다. 사이트를 둘러보면 네이버페이 기프티콘이나 올리브영 상품권 등 ‘현금성 페이백’을 내세운 판매 게시물도 적지 않습니다. ‘기획전’이라는 이름으로 상품권 페이백을 제공하는 생리용품만 모아둔 섹션도 마련돼 있습니다.

유한킴벌리의 생리대 ‘좋은느낌’은 5만원 이상 구매 시 올리브영 상품권 5000원을 페이백하는 행사를 진행 중입니다. 8만원을 구매하면 1만원, 16만원을 구매하면 2만원 상당의 올리브영 ‘모바일 금액권’을 페이백해줍니다. 다른 업체들도 2만5000원 이상 구매 시 ‘네이버페이 3000원 기프티콘 증정’ 등의 행사를 진행하고 있습니다.

이 같은 상품권 페이백을 통한 구매 유도 현상은 국민행복몰에만 있는 것이 아니었습니다. 또 다른 바우처몰인 ‘미즈톡톡’에서도 유한킴벌리 ‘좋은느낌’은 5만원 구매 시 5000원, 8만원 구매 시 1만원, 16만원 구매 시 2만5000원 상당의 올리브영 상품권 페이백 행사를 진행 중이었습니다.

수요자들 사이에서도 이런 페이백 행사에 대한 관심이 적지 않습니다. 포털사이트를 검색해 보면 블로그와 온라인 커뮤니티에서 페이백 행사 정보를 공유하는 글을 어렵지 않게 찾을 수 있습니다.

그런데 따져보면 페이백 형태의 판촉행위는 정부 지급 바우처의 취지를 빗껴가는 일종의 ‘편법’으로 볼 수 있습니다. 정부가 지원 대상에게 현금이 아닌 바우처를 지급하는 이유는 지원 품목을 ‘생리용품’으로 특정하기 위해서입니다. 원하는 브랜드를 자유롭게 고를 수는 있지만, 생리용품이 아닌 다른 품목에 지원금을 쓰는 것은 방지하기 위한 조치입니다. 하지만 페이백으로 지급되는 상품권들로는 각종 생활용품을 자유롭게 살 수 있습니다.

이에 대해 성평등가족부는 “일종의 판촉 행사로 영업활동의 일환으로 볼 수 있고 기업 활동에 정부가 관여하는 데에는 한계가 있고 제한적”이라는 입장입니다. 그러나 정부 바우처 제도의 도입 취지와, 바우처 부정사용을 엄격히 관리하는 정부의 기존 입장을 고려하면 ‘문제의 소지가 없다’고 단정하기는 쉽지 않아 보입니다.

정부는 바우처 사용자에 대해서는 사용처를 깐깐하게 관리하고 있습니다. 바우처로 구매할 수 있는 제품은 가맹점 포스(POS)에 등록된 품목으로 제한됩니다. 매장에 진열돼 있더라도 포스에 등록되지 않은 제품은 바우처로 결제할 수 없습니다. 부정사용이 적발될 경우 성평등가족부는 사용자에 대해 환수 조치까지 취합니다. 바우처 사용자이자 정책 수요자에 대한 규제는 강하게 두면서, 정작 공급자의 페이백 행위는 느슨하게 관리하는 셈입니다.

생리용품 판매업체가 상품권 페이백 판촉 행사를 진행한다는 것은 기존 생리용품 가격을 낮추거나, 더 좋은 품질의 제품을 보다 저렴하게 판매할 여력이 있다는 뜻이기도 합니다. 여성청소년들이 가능한 한 저렴한 가격에 우수한 성능의 생리용품을 구입할 수 있도록 제도를 운영하는 것이 바우처 도입 취지에 더 부합하는 것 아닐까요?

성평등부는 “현재 바우처몰과 생리용품 업체가 가격을 낮추기 위해 협의 중”이라고 했습니다.