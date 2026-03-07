부산 찾은 한동훈 “윤어게인 한 줌이 이끄는 국힘 안타까워…보수 재건할 것”

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거 및 국회의원 재보선을 앞두고 7일 부산을 찾았다. 한 전 대표는 부산시장 선거 출마를 선언한 전재수 더불어민주당 의원의 지역구를 찾아 자신과 친한(친한동훈)계 인사를 징계한 장동혁 지도부를 비판했다.

한 전 대표는 이날 전 의원 지역구에 위치한 부산 북구 구포시장을 찾았다. 그는 이 자리에서 “부산은 언제나 역전승의 상징”이라며 “보수 재건은 보수 정치인 당선을 위해서가 아니라 대한민국을 균형 있게 발전시켜 우리 모두 잘 살기 위함”이라고 말했다.

한 전 대표는 ‘민주당이 통일교 금품 수수 의혹이 제기된 전 의원을 부산시장 후보로 정리한다는 이야기가 있다’는 질문에 “보수가 굉장히 궤멸 위기에 있고, 제1야당(국민의힘)이 역할을 못 해서 그런 일이 벌어지는 것”이라며 “예전 같으면 그런 문제가 드러나면 이런 자리에 나선다고 얼굴을 들이밀지 못했을 것”이라고 지적했다.

한 전 대표는 전 의원이 부산시장 선거에 나서면서 부산 북구갑에서 국회의원 보궐선거가 진행될 경우 출마 의사를 묻는 말에는 “정치인에게 여러 해석이 있을 수 있지만 보수 재건에 집중하겠다”며 “선거 일정이 나온 것도 아니지 않느냐”고 말을 아꼈다.

한 전 대표는 친한계인 배현진 의원에 대한 당 윤리위 징계의 효력이 법원의 제동으로 정지된 데 대해선 “대한민국 제1야당이 헌법에 맞지 않는다는 소리를 정면으로 듣는다는 것은 대단히 부끄럽고, 반성해야 할 일”이라며 “그게 지금 윤어게인 한 줌 당권파가 이끄는 국민의힘의 현주소로, 안타깝게 생각한다”고 말했다.

한 전 대표는 또 당 지도부가 자신을 향해 ‘당내 문제로 갈등하는 것처럼 비치는 것은 지선 승리에 도움이 되지 않는다’는 입장을 밝힌 데 대해선 “저는 배제 정치를 할 생각이 없다”며 “소신을 지키고 할 일을 하다 보니 계속 배제당하는 상황이 계속되는데 고통스럽다. 그것은 우리 누구에게도 도움이 안 된다”고 반박했다.

한 전 대표는 또 경제 문제와 관련해 “코스피 주가지수가 5000, 6000을 찍고 있는데 이는 이재명 정부 정책이기 때문이 아니라 반도체 사이클이 돌아오면서 좌우된 현상”이라며 “윤석열 전 대통령이 계엄을 하지 않고 아직 정치하고 있었으면 역시 5000, 6000을 찍었을 가능성이 있다. 그래서 대단히 안타깝다”고 말했다.

한 전 대표는 1시간 반가량 구포시장을 돌며 상인들과 인사를 나누고 해산물, 채소, 과일 등을 구입한 뒤 돼지국밥을 점심으로 먹었다. 현장에는 지지자들이 몰려 인파가 형성됐고, 일부는 ‘배신자’ 피켓을 들고 항의하기도 했다.

지난달 27일 한 전 대표의 대구 서문시장 방문 때는 국민의힘 소속의 친한계 의원들이 동행했으나, 이번 부산 방문에 현역 의원들은 참여하지 않았다. 당초 친한계 의원들은 한 전 대표의 부산 일정에 함께 하기 위해 전날 부산에 모였으나, 한 전 대표가 민심 행보는 혼자 하겠다는 의사를 밝히면서 이날은 동행하지 않은 것으로 알려졌다. 대구 일정에 동행한 친한계 의원들이 당 윤리위원회에 제소되고 당 일각에서 비판이 제기된 것을 의식한 조치로 풀이된다.

한 전 대표는 구포시장에 이어 부산 금정구 온천천을 방문해 시민들과 함께 산책로를 걸으며 소통할 계획이다.