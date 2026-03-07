창간 80주년 경향신문

나경원 “오세훈, 당 탓 마라…현역시장 평가 안 좋은 반성이 먼저”

경향신문

나경원 “오세훈, 당 탓 마라…현역시장 평가 안 좋은 반성이 먼저”

입력 2026.03.07 16:55

  • 민서영 기자

나경원 국민의힘 의원이 지난 6일 국회 의원회관에서 국민의힘 권영세 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 오세훈 서울시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

나경원 국민의힘 의원이 지난 6일 국회 의원회관에서 국민의힘 권영세 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 오세훈 서울시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

나경원 국민의힘 의원이 6·3 지방선거를 앞두고 당 노선 변화를 요구하며 장동혁 지도부를 비판하고 있는 오세훈 서울시장을 향해 7일 “더 이상 당 탓하지 말라”고 비판했다.

나 의원은 이날 페이스북에 “오 시장은 5선에 도전하는 현역 시장으로의 평가가 그리 좋지 않은 것에 대한 본인 반성이 먼저일 것이다. ‘좋은 일은 내 탓, 좋지 않은 일은 남 탓’은 좀 궁색하지 않은가”라며 이같이 밝혔다.

나 의원은 “지방선거를 앞두고 당의 구성원들 모두 안타깝고 애끓는 심정이다. 서로 손가락질해서는 해결되지 않는다”며 “그 손가락을 거두고 내부를 향한 날 선 비판을 외부로 돌리며 대안을 이야기할 때 우리 당은 다시 시작할 수 있다”고 말했다.

나 의원은 또 당 윤리위가 최근의 일련의 조치 과정에서 신뢰를 잃었다면서 윤리위원장 교체도 요구했다. 그는 그 이유로 먼저 친한(친한동훈)계 배현진 의원에 대한 윤리위의 징계가 법원에서 제동이 걸린 것을 언급했다.

이어 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 당 규정에 따라 경선 피선거권이 중지됐던 오 시장 등이 윤리위 및 최고위 결정으로 당 경선에 참여할 수 있게 된 것을 거론하며 “정치적 결단은 존중하나 절차가 매끄럽지 않고, 특히 오 시장 건은 원칙에도 어긋나는 부분이 있다”고 말했다.

당내 서울시장 후보군 중 한 명인 나 의원의 이런 발언은 오 시장이 당 노선 변화 없으면 지방선거 승리가 어렵다는 메시지를 반복적으로 던지는 상황에서 나온 것이다. 나 의원은 장동혁 대표 체제에서 지방선거 총괄기획단장을 맡는 등 장 대표와 가까운 관계로 평가된다.

앞서 오 시장은 이날 오전에도 “필패의 조건을 갖춰놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다”며 “지금 우리 당은 수도권 선거를 포기했다. 당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상, 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나”라고 비판했다.

댓글