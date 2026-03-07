창간 80주년 경향신문

이란 대통령, 걸프국에 사과…“공격 중단안 승인, 중동 국가에 적대 없어”

경향신문

본문 요약

마수드 페제시키안 이란 대통령이 7일 이란이 미국·이스라엘에 반격하는 과정에서 피해를 본 걸프 국가들에 사과하고 공격을 중단하겠다고 선언했다.

이란의 걸프국 공격 중단 조치가 걸프국의 군사 대응 움직임과 유럽의 군사력 지원 등을 의식한 것이라는 분석도 나온다.

UAE·카타르·바레인 등 이란의 집중 공격 대상이 된 걸프국가는 피해가 커지면서 군사 대응 가능성까지 검토 중이다.

이란 대통령, 걸프국에 사과…“공격 중단안 승인, 중동 국가에 적대 없어”

입력 2026.03.07 18:35

  • 민서영 기자

7일 이란 테헤란의 메흐라바드 국제공항에서 공습 직후 연기와 불길이 치솟고 있다. AFP

마수드 페제시키안 이란 대통령이 7일(현지시간) 이란이 미국·이스라엘에 반격하는 과정에서 피해를 본 걸프 국가들에 사과하고 공격을 중단하겠다고 선언했다.

AFP·AP 등 외신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 국영TV 연설에서 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”고 밝혔다. 그는 그러면서 “우린 역내(중동) 국가들에 적대감이 없다”며 사과의 뜻을 강조했다.

이란은 미국·이스라엘의 공격을 받은 뒤 바레인·사우디아라비아·아랍에미리트(UAE) 등 걸프 지역 국가의 미국 군사시설 등을 공격해왔다. 이 과정에서 민간인 피해도 커지면서 비난의 목소리가 커졌다. 이란은 걸프 국가가 아닌 이들 지역에 있는 미군 기지 등 미국의 자산을 겨냥했다고 거듭 강조하고 있다.

이란의 걸프국 공격 중단 조치가 걸프국의 군사 대응 움직임과 유럽의 군사력 지원 등을 의식한 것이라는 분석도 나온다. UAE·카타르·바레인 등 이란의 집중 공격 대상이 된 걸프국가는 피해가 커지면서 군사 대응 가능성까지 검토 중이다. 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 유럽 주요국은 자국 교민과 군사기지 보호를 명분으로 이미 미군과 걸프 지역에 대한 군사 지원을 공식화했다.

페제시키안 대통령은 미국의 ‘무조건 항복’ 요구에 대해서는 “적들은 이란 국민의 항복을 바라는 그들의 소망을 무덤까지 가져가야 할 것”이라고 일축했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 소셜미디어에서 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없을 것”이라며 이란을 압박했다.

