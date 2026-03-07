조현, 바레인 외교장관에 ‘귀국희망 국민 120명’ 지원 요청

조현 외교부 장관이 7일 바레인 외교장관과 전화 통화를 하고 바레인에 체류 중인 국민 120여명의 귀국 지원을 요청했다.

외교부는 조 장관이 이날 압둘라티프 빈 라시드 알 자야니 바레인 외교장관과 전화 통화를 하고 최근 중동 상황에 대해 논의했다고 밝혔다.

조 장관은 “현재 바레인에 체류 중인 우리 국민 약 120명이 조속한 귀국을 희망하고 있다”고 설명하고 이들의 신속하고 안전한 귀국을 위한 바레인 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

압둘라티프 장관은 최근 이란의 공격으로 바레인 내 공항, 정유시설, 호텔 등 각종 민간 시설이 큰 피해를 보았으며 걸프협력이사회(GCC) 회원국들의 피해 역시 심각하다면서 이에 대한 한국 측의 관심과 지지를 요청했다.

조 장관은 바레인을 포함한 GCC 국가들에서 발생한 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 위로와 연대의 뜻을 전했다.

또 최근 중동 지역에서 군사적 충돌이 지속되는 가운데 민간인과 민간 시설에 대한 피해가 확대되는 상황에 우려를 표하며 더 이상의 인명 피해가 발생하지 않고 현 상황이 조속히 안정되기를 기대한다고 했다.