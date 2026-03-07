기상청 “경북 영양 남쪽서 규모 2.6 지진 발생”

7일 오후 6시38분44초 경북 영양군 남쪽 12km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다. 진앙은 북위 36.56도, 동경 129.10도이며 지진 발생 깊이는 10km이다.

지진 발생 직후 경북소방본부에는 ‘지진을 느꼈다’ 등 5건의 유감 신고가 들어왔다. 경북소방본부 관계자는 “지진 피해는 없을 것으로 보인다”고 말했다.

기상청은 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하기 바란다”고 설명했다.