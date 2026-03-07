‘홈런 연결된 실투 3개’ 고영표 2.2이닝 4실점 강판···기쿠치 상대 1회 3점 뽑고도 역전 허용

2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 성사된 한·일전에서 초반 타격전이 펼쳐졌다. 양 팀 선발을 상대로 나란히 점수를 뽑았다. 한국이 집중타로 선취점을 뽑자 일본은 홈런포로 응수했다.

한국은 7일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 일본전에서 1회초 3점을 뽑았다. 일본 선발인 기쿠치 유세이(LA 에인절스)를 상대한 한국은 김도영, 저마이 존스, 이정후로 이어지는 세 타자 연속 안타로 선취점을 올렸다. 이후 그대로 아웃카운트 2개를 잡혔으나, 문보경이 좌중간 2루타로 주자 2명을 모두 불러들여 리드를 3-0으로 벌렸다.

그러나 일본도 쉽게 물러서지 않았다. 1회말 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 볼넷으로 출루했고, 1사후 스즈키 세이야(시카고 컵스)가 고영표(KT)로부터 우중간 투런포를 날렸다.

1회 뜨거웠던 타격 공방은 2회 들어 잠시 소강 상태가 됐다가 3회 다시 불이 붙었다. 2안타를 친 한국은 2사 1·2루에서 첫 타석 적시타의 주인공 문보경이 유격수 땅볼에 그치며 추가점을 뽑는데 실패했다.

그러나 일본은 홈런포가 폭발했다. 3회 1사후 오타니의 솔로 홈런이 터지며 3-3 동점을 만들었다. 고영표의 한가운데로 몰린 커브를 오타니가 놓치지 않고 퍼올린게 그대로 우중간 담장을 넘어갔다. 고영표는 이어 스즈키에게 역전 솔로포까지 허용한 뒤 마운드를 내려갔다.

다음 투수로 마운드에 오른 조병현(SSG)도 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)에게 추가 솔로 홈런을 내줬다. 3회까지 한국은 일본에 3-5로 뒤져 있다.