트럼프 “이란, 오늘 매우 강한 타격 입을 것”…공격 확대 시사

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일 이란이 더욱 강력한 공격을 받을 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "오늘 이란은 매우 강력한 타격을 입을 것"이라며 "이란의 나쁜 행동 때문에, 지금까지 목표물로 고려되지 않았던 지역과 집단들이 이제 완전한 파괴와 확실한 죽음을 위한 심각한 검토 대상이 됐다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "지옥처럼 얻어맞는 이란이 중동 이웃 국가들에 사과하며 항복했고, 더는 그들을 공격하지 않겠다고 약속했다"며 "이 약속은 미국과 이스라엘의 가차 없는 공격 때문에 이뤄진 것"이라고 주장했다.

트럼프 "이란, 오늘 매우 강한 타격 입을 것"…공격 확대 시사

입력 2026.03.07 21:18

  • 민서영 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터마이애미를 맞이하며 발언하고 있다. 워싱턴|EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 이란이 더욱 강력한 공격을 받을 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 이란은 매우 강력한 타격을 입을 것”이라며 “이란의 나쁜 행동 때문에, 지금까지 목표물로 고려되지 않았던 지역과 집단들이 이제 완전한 파괴와 확실한 죽음을 위한 심각한 검토 대상이 됐다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “지옥처럼 얻어맞는 이란이 중동 이웃 국가들에 사과하며 항복했고, 더는 그들을 공격하지 않겠다고 약속했다”며 “이 약속은 미국과 이스라엘의 가차 없는 공격 때문에 이뤄진 것”이라고 주장했다. 이는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 국영TV 연설에서 자국의 공격으로 피해를 본 걸프 국가들에 사과하고 공격 중단을 선언한 것을 비꼰 언급으로 보인다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 “그들(이란)은 중동을 장악하고 지배하려 했다”며 “이란이 수천 년 역사상 주변 중동 국가들에 패배한 것은 이번이 처음”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “이란은 더는 ‘중동의 깡패(Bully)’가 아니며 대신 ‘중동의 패배자(LOSER)’가 되었다”면서 “그들은 항복하거나 더 가능성 높은 완전한 붕괴에 이르기까지 수십 년 동안 그 상태일 것”이라고 밝혔다.

