화력은 일본에 밀리지 않았는데···딱 하나 아쉬움은 7회 투수 교체

류지현호, WBC 한일전 6-8 패배

5-5 동점에서 맞은 7회 2사 1·3루, 박영현을 구원 등판한 김영규가 연속 볼넷으로 밀어내기 점수를 주면서 팽팽하던 줄이 툭 끊어졌다. 후속 2타점 적시타까지 내주며 무게중심이 확실하게 일본으로 기울었다. ‘역대급’ 전력을 갖춘 우승후보 일본을 상대로 대단히 선전했지만, 투수 교체 한번이 결국 아쉬움으로 남았다.

월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀이 경기 막판까지 일본과 화력 대결을 벌였지만 결국 패했다. 가장 우려했던 ‘접전 후 패배’ 시나리오가 현실이 됐다. 대만전 부담이 커졌다.

대표팀은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC 조별 라운드 2차전 일본에 6-8로 패했다.

대표팀이 먼저 기세를 올렸다. 1회에만 3득점 했다. 1번 김도영, 2번 저마이 존스, 3번 이정후가 일본 선발 기쿠치 유세이를 상대로 연속 3안타를 때려내며 선제점을 뽑았다. 이후 2사 1·2루 기회에서 5일 체코전 만루홈런을 쏘아올렸던 문보경이 2타점 2루타를 때렸다.

그러나 일본의 반격에 곧장 역전을 당했다. 현역 메이저리거들이 도쿄돔 담장을 계속해서 넘겼다. 1회 스즈키 세이야가 추격하는 투런포를 쏘아올렸고, 3회 오타니 쇼헤이가 동점 솔로홈런을 때렸다. 그리고 스즈키가 다시 연타석 홈런으로 스코어를 뒤집으면서 대표팀 선발 고영표를 끌어내렸다. 후속 요시다 마사타카가 후속 조병현에게 백투백 홈런을 때려내며 2점으로 점수 차를 벌렸다.

일본 빅리거들의 무력시위에 한국도 빅리거 김혜성이 곧장 홈런으로 맞섰다. 4회초 1사 1루에서 일본 2번째 투수 이토 히로미의 몸쪽 높은 직구를 잡아당겨 도쿄돔 오른 담장을 넘겼다. 김혜성의 한 방으로 단숨에 5-5 동점이 됐다. 역대 WBC 한일전 최다 득점 기록도 함께 세웠다. 지난 9차례 WBC 한일전에서 한국은 4득점만 2차례 했다. 나머지 7경기는 모두 3득점 이하였다.

타선의 활약으로 일본과 대등하게 화력전을 펼치던 대표팀은 결국 7회 무너졌다. 구원등판한 박영현이 볼넷과 보내기 번트, 내야 땅볼에 이어 오타니를 고의사구로 내보내면서 2사 1, 3루 위기에 몰렸다.

대표팀 벤치는 투수 교체를 택했다. 전날 5타수 무안타, 이날도 직전 타석까지 3타수 무안타였던 좌타자 곤도 겐스케를 맞아 좌완 김영규를 올렸다. 아웃카운트 하나가 남은 만큼 확실하게 무실점으로 막아달라는 기대가 담긴 교체였다.

그러나 김영규의 초구 슬라이더부터 크게 벗어났다. 포수 박동원이 껑출 뛰어올라 잡아내며 겨우 실점을 막았다. 이후로도 김영규는 영점을 잡지 못했다. 3타자 상대 룰이 적용되는 대회 특성상 투수를 바꿀 수도 없었다. 김영규가 결국 연속 볼넷으로 밀어내기 역전을 허용했고, 요시다에게 2타점 적시타까지 맞았다.

대표팀은 8회초 김주원의 적시타로 6-8까지 따라붙었지만 여력이 모자랐다. 9회 김도영, 존스, 이정후가 범타로 물러나며 경기가 끝났다. 1사 후 존스가 도쿄돔 가장 깊숙한 곳으로 타구를 날렸지만 대수비로 들어온 중견수 슈토 우쿄가 공을 낚아챘다.

대표팀은 8일 낮 12시 같은 장소에서 바로 대만과 만난다. 14시간도 채 쉬지 못하고 경기를 치러야 한다. 체력 부담이 없을 수 없다.

대표팀은 이날 선발 고영표 이후로 조병현, 손주영, 고우석, 박영현, 김영규, 김택연 등 불펜 카드 6장을 소모했다. 현실적으로 연투가 쉽지 않다.